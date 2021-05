Empresarios buscan reactivar CAPYNOBA para sumar apoyo a las PyMes

Empresarios están trabajando para relanzar CAPYNOBA (Cámara PyMe) y ponerla finalmente en funcionamiento otra vez.

En diálogo con TeleJunín, Claudio Perkusic mencionó que junto con José Molinari y Javier Carpinella decidieron empezar a armarla nuevamente porque era importante para las pequeñas y medianas industrias tener a alguien que los represente. “Recién estamos con todo el armado para empezar a trabajar”, dijo.

Destacó que a través de la Cámara se podía llegar a contar con ayuda no solamente del Municipio sino provincial y nacional. “Una entidad que va a defender y es representativa para ese sector, para ir resolviendo los problemas que tengan las pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Comisión

Según Perkusic, había muchos empresarios que se querían sumar y que pronto se iba a publicar la comisión directiva, es decir, cómo iba a estar integrada, ya que muchísimas empresas se habían acercado para participar.

Entre las complicaciones que estaban atravesando varias empresas, el empresario mencionó “tener los sueldos del personal al día” porque la pandemia los había afectado y también por la situación económica.

“Estamos en un país en el que es muy difícil proyectar. No sabes qué va a pasar mañana con los precios, con el dólar, si se podrá importar, si se podrá exportar. Somos un país que no tenemos reglas claras y es muy difícil que las empresas vayan a invertir, ya que no hay seguridad de recuperar la inversión. El problema de la inflación es un problema grave para resolver que hasta ahora no le hemos podido encontrar la vuelta. Es muy complicado ser empresario en un país con estos vaivenes económicos”, se quejó Perkusic.

La construcción

Al hablar de la situación actual del sector de la construcción, Claudio Perkusic, quien recientemente inauguró un nuevo local de ventas y exhibición, dijo que había rubros en los que se vendía menos que el año pasado, pero el problema principal era la falta de materiales.

“Durante toda la pandemia, en nuestro caso Acindar y Siderar, están complicados con las entregas. Falta hierro de construcción, de las medidas del 6 y el 8 que más salida tienen, no están haciendo en estos momentos”, explicó.

“Tuvimos muchos problemas con el tema de la chapa. Siderar es la única fábrica de chapas que hay en el país y tuvo la planta casi dos meses bloqueadas por el sindicato, por problemas gremiales. Eso se sintió, la chapa es uno de los productos que más vendemos. Es mucho mayor la demanda que la oferta que hay de materiales y nos fuimos quedando sin stock”, apuntó el empresario.