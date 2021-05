El secretario de Seguridad habló de las dificultades para enfrentar el delito

Andrés Rosa, secretario de Seguridad municipal, en diálogo con TeleJunín habló de la seguridad durante la pandemia de Covid que se está atravesando.

A la pregunta en términos generales de qué cambió en materia de Seguridad y cómo se tuvo que adaptar a la nueva realidad, el abogado Rosa dijo que en cuanto a los delitos que tenían que ver con la violencia, el robo y el hurto, en estadísticas, hubo bajas muy importantes en los momentos en los que estaba muy limitada la circulación de personas y con las fuerzas de seguridad muy presentes.

“Después hemos procurado mantener esos números, comparándolos con los de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, de los Departamentos Judiciales que lindan en la Región, pero no va a ser fácil, teniendo en cuenta la indigencia, la pobreza, lo que dice la UCA (Universidad Catótica Argentina), la Universidad Di Tella, que vienen hablando de un deterioro en lo social y lo económico. Esto indefectiblemente en algún momento va a impactar en números vinculados a la inseguridad. Hay evidencias científicas que es así”, opinó.

Control sanitario

Rosa también dijo que otro aspecto para tratar tenía que ver con el control del coronavirus por parte de la Policía y las fuerzas de seguridad.

“Actualmente, vía 911, 147 o 132 ingresan muchos llamados vinculados a reuniones de personas, reuniones sociales, fiestas clandestinas, música alta, que en otras épocas no existía y hoy demanda mucho recurso policial para tratar de disuadir, en primer lugar, esos eventos no autorizados. Eso hace disminuir todo el sistema de seguridad de la ciudad”, advirtió.

“Esto demanda mucho esfuerzo de las fuerzas de seguridad, que también sufre del Covid. Hemos tenido en algún momento un 20 por ciento de afectados entre la fuerza, ya sean casos positivos o de contactos estrechos y aislados. Ahora no tanto”, dijo.

En este punto cabe acotar que hubo una campaña de vacunación contra el Covid que incluyó a los agentes de las fuerzas de seguridad como personal esencial.

El delito

“Entre el 1 y 2 de mayo hubo 10 personas aprehendidas por distintos delitos – informó el funcionario de Seguridad-. Sentimos un acompañamiento por parte de la Justicia. Es importante el trabajo conjunto con el Juzgado Federal y los Juzgados de competencia provincial. Que haya delitos y aprehendidos inmediatamente es una muy buena señal. Es lo que la sociedad está exigiendo, que cuando falla la prevención y se da el delito, inmediatamente se pueda aprehender y que siga detenido, si se consiguen las pruebas suficientes”.

“Lograr articular todo esto no siempre se daba, no siempre se da, pero en este momento lo estamos logrando, con coordinación, articulación, confianza y mucho tiempo”, dijo.

Mesa de Crisis

El abogado Andrés Rosa, funcionario municipal, consideró muy importante la decisión del intendente Petrecca de formar una Mesa de Crisis en la que estuvieran todos los sectores representados, las fuerzas vivas de la ciudad, “para escucharlas y tomar decisiones consensuadas y dialogadas para la Fase 3”.

“Necesitamos mantenernos en la Fase 3 por lo sanitario pero también por lo económico y lo productivo, con cumplimiento de los protocolos, la responsabilidad colectiva e individual”, dijo.

Meoni en el recuerdo

A la pregunta de qué recuerdos tenía de la gestión de Mario Meoni, a quien acompañó en el Ejecutivo municipal y en el Concejo Deliberante, Rosa manifestó que fue un gran intendente, dirigente y político en grado “superlativo”.