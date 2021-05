La Provincia multó a 26 empresas de agroquímicos

El Gobierno bonaerense multó a 26 empresas de agroquímicos, por un superior total a $780 millones, por no cumplir con la disposición que las obliga a recolectar los envases de productos fertilizantes que venden.

El director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan Brardinelli, explicó que se sancionó a 26 empresas multinacionales agroquímicas por un monto de $783 millones y destacó que es "la pena ambiental más grande que se haya impuesto en Argentina".

La medida se adoptó tras evaluar "las declaraciones juradas que se presentan en el organismo", que revelan que de "trece millones de envases de agroquímicos utilizados solo se recuperó un millón".

Brardinelli explicó que los envases plásticos de agroquímicos deben ser recolectados y deben tener un tratamiento especial porque son altamente tóxicos para el contacto con los humanos y contaminantes para el ambiente.

"Los recipientes no recolectados quedan diseminados en el campo. Terminan quemados, enterrados, en los mares o se reutilizan sin control para trasportar otras sustancias", precisó.

Reconoció que "no hay un sistema de recolección eficaz y eficiente" y destacó que las empresas "lo que plantean son los tiempos pero en todo el mundo las normas se respetan y aquí lo que buscan son los vericuetos legales".

"Estamos trabajando para habilitar más centros de almacenamiento temporal", manifestó y señaló que "las empresas sancionadas han dicho que van a apelar la medida", aseguró.

Por último, Brardineli afirmó que si bien "no estamos de acuerdo (con la apelación que presentarán las empresas), están en su derecho" y que esperan "que toda esta energía que invierten en el tema judicial la pongan también en la recolección de los envases".