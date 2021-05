Junín continúa en Fase 3, pero se implementarán nuevas restricciones

La segunda ola de coronavirus, con una importante suba de casos, impacta en Junín y en las ciudades de la Región, que enfrentan nuevas restricciones y en algunos casos cambios de fases para intentar frenar la circulación del virus y evitar el colapso del sistema de salud, algo que lamentablemente ya sucede en algunos distritos.

En Junín, el Municipio convocó para esta mañana a los sectores afectados a una reunión para informar y evaluar cómo aplicar las nuevas restricciones dispuestas por el Gobierno bonaerense.

Cabe destacar que con el informe que cada semana entrega la Provincia, Junín se mantiene en Fase 3, al igual que Bragado, Chivilcoy, 9 de Julio, Florentino Ameghino, Leandro N. Alem, Lincoln y Pergamino. Chacabuco bajó recientemente a Fase 2.

Mientras tanto, se encuentran en Fase 4 General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Rojas y Salto.

Nuevas restricciones en Junín

En medio de la segunda ola por el coronavirus, Junín pasó hace dos semanas a Fase 3 del aislamiento social y preventivo, por lo que se restringieron ya algunas actividades.

Sin embargo, en el criterio de fases informado ayer por el Gobierno bonaerense, se agregaron otras medidas que implican cambios en la Fase 3 tal como se venía aplicando. Eso implicó, según pudo conocer Democracia, que el Municipio convoque a un encuentro de la Mesa de Crisis con los sectores más afectados para definir cómo se implementarán las nuevas restricciones que dispone la nueva Fase 3.

De hecho, entre estas medidas, se incluye a los gimnasios y natatorios como no habilitados, al igual que las actividades deportivas al aire libre o en espacios ventilados. También se inhabilita a las bibliotecas, los mercados y las ferias en espacios cerrados.

Tampoco se aprueba la práctica de deporte ni celebraciones religiosas en espacios cerrados.

Quedan prohibidas las actividades sociales y familiares de hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre y tampoco se habilitan los cines.

Asimismo, se suspenden las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas.

Se permiten eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre y/o artes escénicas y musicales (con y sin asistencia de espectadores) con hasta 10 personas.

Restaurantes y bares en el interior también se habilitan con aforo del 30%. Del mismo modo los museos.

Leandro N. Alem

El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, reiteró su preocupación por la situación epidemiológica que atraviesa el distrito y el alto porcentaje de camas ocupadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal. Cabe destacar que la localidad se encuentra en Fase 3.

“El sistema de vacunación tiene buen ritmo en nuestro distrito, llegamos a superar las 4.200 dosis aplicadas pero no alcanza, hace falta tiempo y más solidaridad. Estamos pidiendo 14 días para bajar la circulación del virus y analizarlo. Además, lamentablemente, tenemos a la oposición desviando la atención con ‘clases sí o clases no’ y esa no es la discusión, sabemos que nada puede reemplazar la presencialidad pero estamos en medio de la pandemia. La discusión es si hay camas o no hay camas, si el sistema de salud puede dar respuesta a la demanda, si hay oxígeno y si alcanza. Necesitamos del acompañamiento y la responsabilidad individual para poder obtener buenos resultados colectivos”, expresó el jefe comunal.

En este mismo sentido, el intendente volvió a llamar a la concientización de la población dado el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo: “La gente tiene que entender que si bien en UTI tenemos camas y respiradores eso se colapsa y que no hay lugar para hacer traslados porque Junín, que es el Hospital Interzonal al que pertenecemos, está al borde del colapso, se hace muy difícil ubicar a un paciente. En este contexto, el hospital tiene que atender el resto de la demanda, que muchas requieren camas en UTI”.

Situación en Chacabuco

Debido al crecimiento exponencial de casos de Covid19 y la sospecha de circulación de una nueva cepa en el distrito, las autoridades de Chacabuco anunciaron nuevas medidas que rigen desde el pasado sábado y el Gobierno provincial resolvió que el municipio se encuentre en la Fase 2 de “Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.

El horario de circulación para personal no esencial está prohibido desde las 19 a las 6 y los esenciales deberán circular con la aplicación Cuidar; en tanto, los remises seguirán funcionando solo para urgencias y para movilidad de personas que sean esenciales.

El horario de actividades comerciales y actividades en general rige de las 6 a las 18. Con respecto al rubro gastronómico, continúan al aire libre o con ventilación natural y con aforo del 30 por ciento; con delivery (no de bebidas) de 6.00 a 0.00. Las actividades sociales y familiares en espacios públicos y al aire libre están totalmente prohibidas. Las reuniones y eventos en plazas y demás espacios públicos están prohibidas. Están prohibidas las actividades sociales y familiares en espacios públicos al aire libre, como también las reuniones sociales en domicilios particulares, al aire libre o espacios cerrados con ventilación.

Las clases presenciales y las actividades educativas no escolares también presenciales quedan suspendidas por 14 días según la resolución provincial 81/2021. En tanto, las actividades deportivas individuales continuarán al aire libre en espacios públicos y en horarios permitidos. Los eventos culturales, sociales o recreativos continúan prohibidos al igual que los mercados y las ferias al aire libre o en lugares cerrados.

Lincoln, con más restricciones

La ciudad de Lincoln estableció nuevas restricciones que son específicas para las localidades de Roberts, Martínez de Hoz y Las Toscas. Las medidas apuntan a restringir la circulación frente a la velocidad con que se viene duplicando el registro de casos positivos de Covid-19 en estos tres pueblos del distrito.

Los comercios en general deben funcionar entre las 20 y las 06; luego de las 20 solo tendrán permitida la circulación los trabajadores de actividades esenciales; se suspenden actividades sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados; los eventos culturales, sociales, religiosos o recreativos quedan suspendidos. Solo se permiten bajo modalidad streaming. Se permite la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares al aire libre de la que no participen más de 10 personas, solo modalidad entrenamiento, no competencia. La actividad educativa continúa bajo la modalidad actual, con presencialidad y complemento a distancia.

Se recuerda que todas las actividades habilitadas deben desarrollarse en cumplimiento de los protocolos de higiene y sanitización: ventilación cruzada en ambientes cerrados, distancia social de dos metros, higiene de manos de forma frecuente, uso correcto de barbijo casero, uso personal de mate, vasos y cubiertos.

Vacunación en Junín

Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación, que ayer tuvo su jornada de aplicación de segundas dosis a personal de salud en la posta de vacunación de la Unnoba, con 800 turnos diarios.

A su vez, ya está en funcionamiento la posta de vacunación contra la Covid-19 del Centro de Jubilados de calle Alsina 375.

Cabe recordar que a partir de esta semana el vacunatorio que funcionaba en la sede del Suteba tiene nueva sede.