Multas millonarias para los que no cumplan con las nuevas restricciones por la pandemia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que la provincia de Buenos Aires se adhirió sin reservas al último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández, al anunciar las nuevas restricciones que se aplicarán en el distrito para contener la propagación de casos de coronavirus.

Y agregó que se pondrá en vigencia el sistema de multas de hasta 500 sueldos mínimos, lo que significa un monto de 4.3 millones de pesos, para los que no cumplan con las disposiciones por la pandemia y que habrá controles en los accesos a la Provincia, fundamentalmente los de CABA.

Durante una conferencia ratificó que la Provincia mantendrá el sistema de fases, aunque para los que estén en la 2, la de mayores restricciones, a las clases virtuales y el cierre de comercios a las 19 se agrega que los negocios no esenciales pasan a un régimen de entrega fuera de los locales.

Al respecto, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, recordó que en la Ciudad los comercios deberán cerrar a las 20, salvo los esenciales, y los locales gastronómicos, a las 23. Además, remarcó que “continúa restringida la circulación entre las 0 y las 6”.

Por su parte, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, manifestó que se están respetando todas las decisiones que está tomando el gobernador. “Las multas las va a tener que aplicar la Policía y se van a tener que hacer efectivas, al igual que el cumplimiento de las medidas”.

Inversión de $70 mil millones

El gobernador anunció también una inversión de 70 mil millones de pesos para el área social y productiva, que incluyen una suba de la jubilación mínima del 35% y la ampliación de los programas del ministerio de Desarrollo de la comunidad destinados a jóvenes y adolescentes.

También adelantó que, pese a que “se triplicó” al inicio de la pandemia los fondos del Sistema Alimentario Escolar (SAE), “se ampliará en 300.000 el cupo para asistir a más de 2 millones de niñas y niños en toda la Provincia”.

Las medidas contemplan también fondos para Cultura y Deporte y créditos del Banco Provincia para la compra de materiales para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas y la ampliación del Preservar Trabajo, destinado a ayudar a las empresas a sostener puestos de empleo.

“La situación es complicadísima”

Kicillof aseguró que, a pesar de las medidas "efectivas" que tomó el Gobierno nacional para detener la curva de contagios de coronavirus, "la situación es complicadísima", con un sistema sanitario que está al "límite", particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Logramos detener el crecimiento aceleradísimo que teníamos pero con eso no alcanza", advirtió el gobernador en conferencia de prensa desde La Plata, y agregó que la "meseta" en los contagios alcanzada "involucra seguir con estos grados de tensión del sistema sanitario, que está al borde del colapso".

El gobernador resaltó que la Provincia “va a respetar el DNU del presidente que en Argentina tienen valor de ley” y agregó que “en la Provincia vamos a respetar la ley porque de este modo funcionan las democracias y las instituciones”.

“Además, estamos en una pandemia y no es momento de forzar discusiones sobre federalismo y autonomía porque la autoridad máxima es el presidente”, sostuvo en relación con la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de insistir con las clases presenciales.

“No se pueden tomar medidas mirando encuestas. No estamos en campaña electoral sino de cuidados y vacunación”, graficó.

“El esfuerzo que hicimos tuvo un resultado contundente. Si cada 15 días se duplicaban los casos hoy estaríamos en la zozobra absoluta”, dijo y detalló que el 24 de marzo en el AMBA había 600 camas de UTI ocupadas “y un mes después tenemos 1.600 cuando en la primera ola no pasaron las 1.250”.

Reiteró que la segunda ola “es mucho más contagiosa, por lo que es necesario bajar los casos debido a que cada 10 mil hay entre 200 y 300 muertos” y destacó que “no podemos resignarnos a vivir así”.

En otro orden, el mandatario destacó la labor que cumple el personal de Salud en el distrito, al considerarla como “conmovedora” porque en las recorridas que realizó por las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) “se libra una guerra contra la muerte”.

“La otra cara de la tragedia es cuando uno recorre los vacunatorios”, explicó y adelantó que durante la semana próxima "habrá más de tres millones de bonaerenses vacunados".