Históricamente, San Jorge siempre fue un pequeño barrio de seis manzanas donde se instalaron unas 125 familias en viviendas que fueron edificadas por el sistema de autoconstrucción hace más de tres décadas.

Un par de años atrás, a partir del nuevo diseño de las jurisdicciones barriales establecido por el municipio, a este vecindario le fueron anexadas otras ocho manzanas que no pertenecían formalmente a ningún barrio. Se trata de una zona que fue poblada en el último tiempo y, por tener más carencias que las manzanas que componían el trazado original, se les fue dando algunos servicios.

De esta manera, en la actualidad los límites del San Jorge son las calles José Hernández, Intendente de la Sota, Doctor Possio y Leopoldo Lugones. Y si bien se realizaron algunos trabajos para mejorar el estado general del sector, lo cierto es que los fomentistas sostienen que no es este el mejor momento en el vecindario.

“El barrio viene abandonado, venimos luchando con la Municipalidad, sabemos que hay muchos barrios que atender y con la pandemia hay pocas máquinas trabajando, pero venimos renegando con el tema de la limpieza. Hace unos días se hizo algo, pero no alcanza porque falta que se haga más aún”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Claudio Mujica.

Entre los principales reclamos, se destacan la falta de mantenimiento, las deficiencias en el alumbrado público y la electricidad domiciliaria y el estado general de la plaza.

Mantenimiento

Los montículos de ramas y residuos se acumulan en casi todas las cuadras de San Jorge. Por eso, los lugareños reclaman que se haga una limpieza del lugar. “Ahora hay muchas ramas por todo el barrio, porque Eden empezó una obra importante y se ve el ramerío por todos lados -explica Mujica-, y también falta la limpieza general, es algo que nos preocupa. La Municipalidad se comprometió a venir esta semana, así que esperemos que vengan”.

El otro punto donde se advierte la ausencia de trabajo es en las calles que, en palabras de los residentes, “están todas en malas condiciones”.

La base estabilizada que se puso hace varios años “desapareció” y ahora “ya son calles de tierra nuevamente”, de acuerdo al análisis de Mujica. Y añade: “Cuando llamamos a la Municipalidad nos dicen que hay una sola máquina y no alcanza para todo Junín y nos mandan una que solamente rastrilla, pero no tapa pozos ni arregla las calles, solo hace un barrido y ahí se queda”.

Alumbrado público y electricidad domiciliaria

El tendido eléctrico siempre fue el principal problema dentro de las ocho manzanas que fueron incorporadas en el último tiempo a la jurisdicción de San Jorge, por eso, luego de las gestiones que hizo la sociedad de fomento, se colocaron más de sesenta medidores sociales para las familias que viven en ese sector.

Actualmente, Eden comenzó una nueva etapa de esa obra para instalar medidores en el sector tradicional de San Jorge, donde había una problemática importante por la baja tensión. “Arrancaron con dos manzanas, así que la gran mayoría del barrio va a tener su medidores como corresponde. Es algo muy importante para nosotros”, dice Mujica.

Asimismo, el dirigente fomentista reclama por el alumbrado público: “Ahora nos falta las luminarias en algunas calles, como José Hernández y Payán. Prometieron más luces en las calles, así que esperamos que lo cumplan porque hace un tiempo que venimos pidiendo la renovación de las luminarias”.

La plaza

Finalmente, el estado general de la plaza del barrio es otra de las preocupaciones de los vecinos.

“Hace veinte años que vengo acá y está siempre igual”, grafica Mujica, para luego profundizar: “Una sola vez se pintó un poco y ahí quedó. Sería importante tener un lugar como la gente, casi todos los barrios tienen plazas nuevas y lindas, San Cayetano tiene una plaza hermosa, acá atrás, en La Loma, sin ir más lejos, también. Y la de acá no cambia”.