Arba detectó mercadería valuada en $205 millones que era transportada en infracción

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) realizó controles en distintas regiones del territorio bonaerense y labró 138 actas de infracción, 105 en las rutas y 33 en acceso a los puertos, por un valor de mercadería de $205 millones.

En un comunicado, el director de ARBA, Cristian Girard, quien supervisó el operativo presencialmente, explicó que "las acciones se enfocaron en la comercialización de granos, en este caso a través del control de la mercadería en tránsito".

Además, precisó que "en rutas de la frontera norte y noroeste de la Provincia se detectaron irregularidades en 13 de cada 100 camiones controlados, que transportaban su carga sin contar con toda la documentación de respaldo".

La fiscalización de la Agencia de Recaudación se realizó entre el lunes y el viernes de la semana pasada e incluyó controles simultáneos, en horario diurno y nocturno, en rutas de Vedia, General Villegas, Colón, Pergamino, Zárate, San Pedro, Ramallo, San Nicolás y Bolívar, así como en accesos de puertos, en inmediaciones de Quequén, Bahía Blanca y Tornquist.

"Con estos operativos, desde ARBA buscamos fiscalizar con inteligencia y progresividad, necesitamos un Estado presente, para reducir las desigualdades y construir una sociedad más justa", destacó Girard.

Respecto de la producción rural, el director de ARBA precisó que "se trata de un sector de muy alta productividad, con un significativo nivel de rentabilidad en algunos segmentos de la cadena, que invierte y genera mucho empleo con impacto local y que desde 2018 se benefició con una reducción de impuestos, que representó para la Provincia una pérdida de recaudación de $17.000 millones".

"Aun en ese contexto de beneficios impositivos, en el sector rural la gran mayoría cumple, pero hay una minoría que no lo hace y en ellos nos estamos enfocando para reducir la evasión, porque es muy injusto que la carga fiscal esté desigualmente distribuida y que en un sector que obtiene beneficios haya quienes no pagan sus impuestos", sostuvo Girard.

Los controles sobre el transporte de mercaderías sirven como complemento de otro tipo de fiscalizaciones que ARBA desarrolla sobre el sector rural de manera permanente sobre el sector a partir del uso de herramientas tecnológicas.

Entre ellas, el análisis y cruce de datos sobre diferentes fuentes de información y el Índice Verde, que permite estimar la producción, calidad de cultivos y rinde de los campos a través de imágenes satelitales, con una efectividad del 97%.

Girard aseguró que "los controles antievasión son muy importantes dado el contexto que estamos viviendo" y agregó: "El Estado provincial requiere de muchísimos recursos para llevar adelante la campaña de vacunación -que es la más grande de la historia- y para reactivar la economía a través del impulso de la obra pública".

"Además, hay que tener en cuenta el esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno de Axel Kicillof para atender la crisis sanitaria y ayudar a los sectores más afectados a través de las medidas impositivas de alivio que venimos otorgando desde que arrancó la pandemia", señaló el director de ARBA.

En ese marco, Girard enfatizó: "Hoy más que nunca cada peso cuenta, cuenta muchísimo, y lo positivo es que las prioridades de este Gobierno hacen que esos recursos que se generan no vayan a la cuenta del servicio de la deuda externa y sus intereses, sino a la obra pública, la salud, la educación. En ese sentido es que nosotros intensificamos la fiscalización en los sectores de mayor rentabilidad y alto poder adquisitivo".

Las acciones de fiscalización en rutas y puertos contaron con la participación de más de un centenar de agentes de ARBA, personal de Vialidad y Subsecretaría de Transporte provincial -que controló el peso de los camiones- y el apoyo de miembros de la Policía Bonaerense y las fuerzas federales.

Si bien estuvo enfocado en el comercio de granos, en el operativo también se inspeccionaron otro tipo de cargas. En ese marco, entre el lunes y el viernes, además de labrar actas de infracción, ARBA incautó 380 toneladas de cereales y oleaginosas, 41 caballos de polo y un tractor, entre otras mercaderías que eran trasladadas sin la debida documentación de respaldo.