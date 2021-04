Un reconocimiento especial para nuestras mascotas en su día

Crazy Pet es una empresa argentina que este año cumple 25 años en actividad en el rubro pet shop, venta de alimentos y accesorios para mascotas, como así también Veterinaria, aunque en Junín no tiene este servicio.

Desde hace cinco años se instaló en nuestra ciudad y cuenta con amplias instalaciones en Benito de Miguel 1002. Tiene sucursales en Chivilcoy, donde desde hace 10 años está presente, y también en Florencia Varela, Quilmes, Montegrande, Berazategui, Barracas, Avellaneda, Wilde y Solano, siempre bajo la premisa de atender todas las necesidades en materia de alimentos y accesorios para las mascotas.

Trabajan con todas las marcas líderes del mercado: Unik, Pro Plan, Vital Can, Royal Canin y Eukanuba, etc., brindando asesoramiento a los dueños de las mascotas, de manera personalizada, para que el animal tenga la nutrición y el cuidado adecuado.

En diálogo con Democracia, Juan Manuel Romero, responsable de la sucursal juninense, manifestó: “Estamos continuamente capacitándonos, debido a que las necesidades de las mascotas van cambiando así como la de las personas. Es nuestro compromiso con nuestros clientes estar informándonos y poder brindar la mejor asesoría sobre nuestros productos a la venta”.

El amplio local ubicado en Benito de Miguel 1002 de nuestra ciudad cuenta con todos los productos exhibidos: alimento balanceado seco y húmedo, cuchas, colchonetas, accesorios y juguetes.

Ofrecen envío sin cargo a toda la ciudad y trabajan con todas las tarjetas.

“A aquellos que no nos conozcan, los invitamos a pasar por nuestra sucursal, donde nos encontramos trabajando de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 19; y los sábados, de 8 a 13, con todas las medidas de prevención necesarias porque nos seguimos cuidando”, afirmó Juan Manuel.

Finalmente, en el día de hoy, tan especial y dedicado a los animales en general y a las mascotas en particular, desde Crazy Pet realizan un reconocimiento especial y un homenaje a las mascotas ya que desde hace varios años forman parte de la familia. “Queremos agradecer a los dueños de las mascotas, a nuestros clientes, que nos eligen todos los días”, afirmó Romero.