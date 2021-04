Acerca de la Federación que nuclea a los repuesteros de todo el país

Al bucear en los orígenes de la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor, se encuentra que hace 43 años hubo una necesidad de representatividad por parte de un sector que se hacía cada vez más necesario y pujante en la actividad comercial.

Todo surgió en el año 1977 cuando se fijaron márgenes de utilidad uniformes para todo el comercio. Si bien por la gestión de dos Cámaras de Repuesteros que actuaban en Buenos Aires (CCRA y AAIRA) consiguieron para el sector márgenes más adecuados a su actividad, algunas cámaras de repuesteros del interior del país expresaron su contrariedad por no haber sido consultados, sin perjuicio de admitir el éxito general en la gestión realizada.

Quedó demostrada la necesidad y la conveniencia de realizar reuniones conjuntas no solo para tratar los temas de carácter nacional que debían plantearse a las autoridades y otros organismos, sino también observar en conjunto el desenvolvimiento del sector intercambiando opiniones de colegas diseminados en todo el territorio del país. Se decidió realizar una reunión en la ciudad de Corrientes en la cual, sin perjuicio de exponer los pormenores de la gestión sobre los márgenes de utilidad, hubo consenso para constituir una entidad de segundo grado que agrupe a todas las cámaras existentes y promueva la constitución de otras, abarcando el territorio nacional, sin que cada cámara mantenga las atribuciones y las facultades que le dictan sus propios estatutos y su rol de entidad representativa.

Nacimiento

El 28 de abril de 1978 en la ciudad de Tucumán se constituye la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor (FACCERA), siendo la primera Comisión directiva la siguiente:

Presidente: Pablo Chighine (Mendoza); vicepresidente: Luís María Fiore (AAIRA – Buenos Aires); secretario: Roberto Cruz (Mendoza); tesorero: Miguel Martínez de la Torre: (San Juan); revisores de cuenta: Juan Carlos Ardanaz y Vicente Carlos Assante (CCRA – Buenos Aires) y vocales: Eliseo Jorge Fluxa (La Plata); Antonio Pisciolari (Córdoba); Eduardo Iglesias (Tucumán); Enrique Estatuet (Misiones) y Horacio Víctor Montalto (Rosario).-

Se aprobaron los estatutos y se fijó domicilio en la Capital Federal, donde los delegados de CCRA ofrecieron el de su sede, y se establecieron dos categorías de socios: activos (cámaras con personería jurídica de acuerdo con las normas legales) y adherentes (las que no cumplan esas normas). No tenía socios empresarios.

El 3 de marzo de 1980 se obtiene la personería jurídica y se incorporan como fundadoras, además de las ya citadas, a las Cámaras de Salta, Santa Fe, Rafaela y Tucumán (distribuidores). Se reemplaza al secretario Roberto Cruz por Oscar Pastrana (Mendoza) y al delegado de Rosario Horacio Víctor Montalto por Antonio Paván.

Con el tiempo se fueron incorporando nuevas cámaras: Tucumán (minoristas), Bahía Blanca (mayoristas) y (minorista), Paraná, Corrientes, Río Cuarto, San Francisco, Mar del Plata, Venado Tuerto, Jujuy, Concordia, Tartagal, Bariloche y Junín. Algunas ya no existen.-

Los presidentes fueron: 1978/86 Pablo Ghighine (Mendoza) – 1986/90 Antonio Pavan (Rosario) 1990/94 y 2002/06 Vicente Assante (Buenos Aires) – 1994/98 Víctor Bálsamo (Córdoba) – 1998/2002 Ernesto Puel (La Plata) – 2006/08 José María Martínez (Córdoba) – 2008/12 Antonio Cacciola (Rosario) – 2012/18 Ricardo Grosbard (Buenos Aires) – 2018/2020 (en ejercicio) Esteban Martín (Córdoba).

Objetivos

De acuerdo a sus estatutos, los fines principales de esta Federación son los siguientes:

A. Reunir y vincular entre sí todas las entidades representativas de comerciantes en Repuestos del Automotor de la República Argentina, sobre la base de una solidaridad efectiva y permanente ejerciendo su representación ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales en todos los casos que sea necesario.

B. Promover la formación de Cámaras de Repuesteros en todo el país.

C. Obtener la adhesión a las cámaras ya constituidas de todos aquellos comerciantes de localidades en las que no sea posible constituirlas.

D. Toda otra actividad que resulte de significativa importancia a los efectos de lograr el objetivo principal, es decir, la defensa de los intereses de todos los comerciantes en repuestos para automotores del país.-

E. Difundir entre sus Cámaras asociadas por los medios que juzgue más convenientes el conocimiento amplio de todas las disposiciones legales y administrativas que atañen al comercio en general y al gremio en particular.

F. Gestionar ante las autoridades competentes la promulgación, derogación o modificación de leyes, decretos y/o resoluciones nacionales, provinciales y/o municipales que afecten fundamentalmente las normales condiciones de comercialización que sean necesarias para la continuidad de la prestación de servicios que se brinda.

G. Promover el intercambio entre las cámaras asociadas de informes comerciales y toda otra colaboración necesaria para el buen desarrollo del comercio

H. Colaborar en iniciativas de bien público que sean de origen oficial o particular.