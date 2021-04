Charlas sobre empleo y armado de CV

La Oficina de Empleo del Gobierno de Junín continúa con las charlas de introducción al trabajo y armado de CV.

Dichas charlas se llevan adelante en las instalaciones de España 37, los martes y jueves a las 11, con encuentros abiertos para todos.

Se abordan herramientas y consejos para lograr un correcto diseño de curriculum vitae (CV) y los modos de presentación en una entrevista de trabajo.

Sergio Pérez Volpin, titular de la Oficina, indicó que “esta es una actividad que llevamos a cabo puntualmente dos veces a la semana, pero en realidad este tipo de charlas las tenemos todos los días con la gente que se acerca hasta la oficina. La idea de estos encuentros es que los vecinos se capaciten sobre las maneras más correctas de abordar una empresa a la hora de llevar un currículum y enfrentar una entrevista de trabajo”.

“Vemos muchos errores todos los días, todos los que se acercan nos consultan al respecto y eso generó este tipo de charlas y cursos para que puedan estar mejor preparados al respecto”, añadió.

Pérez Volpin también señaló que “esta propuesta involucra tanto a jóvenes como adultos, ya que mucha gente que está en búsqueda de trabajo a lo mejor tiene 45 años y no encuentra la manera, lleva CV en todos lados y no los llaman”. Luego, indicó que “esa persona puede ser la más indicada para trabajar en determinado puesto, pero no llega a demostrarlo por errores en la presentación del CV”.