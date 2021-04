Suba de casos de Covid: en una semana hubo 351 nuevos contagios en Junín

La curva de contagios de coronavirus en Junín volvió a subir considerablemente en una semana, con un total de 351 nuevos casos y 389 confirmados activos.

La cifra representa 118 contagios más que la semana anterior, cuando se habían contabilizado 233.

Además, el martes 20 de abril se informó el fallecimiento de una mujer de 35 años, una de las edades más bajas registradas en Junín. No obstante, en la semana hubo 4 fallecimientos y el total asciende a 238.

El pasado miércoles 21 se registró la cifra más alta de contagios de la semana, con 76 casos reportados.

A las nuevas cepas y la velocidad de contagio que marcan esta nueva ola, se suma la preocupación por la baja en la edad de los infectados, y que incluso requieren cuidados intensivos.

Curva en alza

Con un total de 351 nuevos casos en siete días, la curva de infectados en Junín volvió a subir de manera drástica entre el 19 y el 25 de abril, sumando 118 contagios más que en la semana previa en que habían sido 233, según el análisis de los datos que reporta la Secretaría de Salud. Además, el total de personas infectadas de Covid-19 hoy es de 389.

Cabe recordar que del 5 al 11 de abril, se habían contabilizado 188; en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se habían registrado 72; y del 22 al 28 de marzo, un total de 106.

Además, se registraron 4 nuevos fallecimientos en Junín y el total asciende a 238.

Reporte diario

La Secretaría de Salud informó ayer que se registraron 40 nuevos contagios de coronavirus.

Ayer, según informaron, se analizaron 114 muestras en el laboratorio (1 no residente). De Junín, 82 resultaron negativas y 31 positivas. Además, se sumaron 9 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 21 mujeres y 19 hombres. De estos, 10 casos corresponden a contactos estrechos y 30 tienen nexo en estudio.

Además, hay 6 casos sospechosos y dos no residentes, que corresponden a personas de las localidades de Chacabuco y Rafael Obligado.

En el día de ayer se sumaron 66 sospechosos de los cuales 9 son contactos estrechos de pacientes positivos.

Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

La Secretaría informó que recibieron el alta 32 personas de nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.