Berestein destacó la figura de Meoni en redes

El concejal Maximiliano Berestein publicó en redes sentidas palabras para con Mario Meoni tras su muerte, el pasado viernes 23.

En un posteo realizado en Facebook, bajo el título “un maestro”, el referente del Frente Renovador destacó la influencia del político en su vida.

“Quienes tuvimos la enorme oportunidad de compartir con él, disfrutamos de sus inagotables enseñanzas. Sereno, inteligente, optimista y audaz, que enseñaba con su palabra pero además y fundamentalmente con sus acciones”, escribió.

“Verlo actuar es la clase magistral que no se encuentra en ninguna academia. La coherencia entre sus convicciones y sus actos aún en los momentos más difíciles, eran una maestría inigualable. Cosa que incluso a veces lo exponía a discusiones con los propios, sin embargo sus valores nunca estuvieron en juego”.

“Mario hizo escuela, es creador de una manera de ser, y de hacer, en el mundo de la política, que generaba empatía y admiración en todos los sectores. Y esa tal vez es su gestación más valiosa”, continuó.

“Su método es el diálogo humilde respetando las diferencias, su táctica la sensibilidad y la solidaridad como máximas innegociables. ‘Tienen que ponerse en el lugar del otro’, nos decía. ‘Siempre planteá lo que pensás y mucho más si es para defender a alguien, no te preocupes si eso tiene un costo político, nuestro capital es la coherencia, y la tranquilidad de estar haciendo lo correcto”.

Asimismo indicó: “El gobierno era un medio y no un fin, por eso era un trabajador incansable, porque lo obsesionaba mejorar la realidad. Donde sea que cumplía funciones, estudiaba, aprendía y encontraba la manera de gestionar, para innovar mejoras y ayudar a los demás. Esa pasión y su capacidad de escuchar, lo convertía en un estadista, siempre adelantado a su época”.

En el plano personal indicó que “seguramente la bronca aún no me deja pensar con claridad, pero siento la necesidad de expresar algo, sobre todo lo que me dio como persona y como dirigente político. Mario era un imprescindible. Un ejemplo. Además de ser mi líder referente, era mi amigo, y por eso tengo un dolor que aún no encuentra respuestas en mi cabeza, ni en mi corazón, ni ubicación en mi cuerpo”.