Segunda ola: advierten que en Junín aumentaron los contagios en jóvenes

Con la llegada de la segunda ola de coronavirus en el país, los expertos refieren a algunos cambios en los contagios y uno de ellos es la baja en la edad de los infectados, incluso de aquellos que hoy requieren cuidados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Intensivistas e infectólogos lo establecieron en un informe que también destaca que gran parte de los mayores de 70 años ya fueron vacunados, lo que hace que no desarrollen formas graves de la enfermedad, además de que sostienen los cuidados.

El director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, reconoció la baja aunque aseguró que no hay datos concretos aún.

Por caso, desde el inicio de la pandemia, y hasta hoy, según información del Ministerio de Salud, los mayores contagios de Covid en Junín se dieron en personas cuya franja etaria va de 20 a 29; de 30 a 39; de 40 a 49 y de 50 a 59 años de edad.

Cambios en la edad

Por ser la franja etaria que continúa con una vida activa y en mayor circulación, y exposición al virus, se refirió un promedio de personas menores de 60 años infectadas, a diferencia de lo ocurrido el año anterior.

De hecho, la edad promedio de los pacientes internados en cuidados críticos es de 53 años.

El director de la Región Sanitaria III aseguró: “Si bien no tenemos datos concretos de la región sanitaria reciente, se advierte un aumento de casos en más jóvenes. Hay una baja en la edad”.

Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), explicó: “Estamos viendo que el promedio de edad es menor de 60 años, incluso hay lugares donde tenemos pacientes de 40, 45 años con cuidados intensivos. El año pasado la media que nosotros teníamos era de alrededor de 70".

Según el último estudio realizado por la SATI el 16 de abril pasado, del que participaron 163 UTI de todo el país, 84 (52%) públicas y 79 privadas que representan 3.332 camas, la edad promedio de los pacientes internados en esos cuidados críticos fue de 53 años.

Circulación y vacunación

Dos cuestiones puntuales en la situación tienen que ver con la circulación y el avance de la campaña de inmunización.

Las personas más jóvenes, y no solo adolescentes sino aquellos entre 30 y 50 o 60 años, son los que más circulan, ya sea por cuestiones laborales, por estudios o por encuentros y reuniones sociales.

A ello se suma que muchos adultos mayores han sido vacunados y ello reduce los riesgos de infecciones graves del virus.

En ese sentido, Herce refirió la “la situación es diferente este año” y destacó “la presencia de las actividades, la asistencia a las escuelas, entre otros”.

En el informe, Reina aseguró: “La explicación que encontramos de esto es que los jóvenes y los adultos jóvenes son los que más circulan -por trabajo, estudio, reuniones sociales- y los que todavía no se vacunaron, salvo alguna excepciones con comorbilidades".

Y continuó: "En cambio, los mayores de 80 -que el año pasado tuvimos muchos- hoy se están cuidando muchísimo y la mayoría ya están vacunados".

"En principio, estas serían las razones que identificamos; aún no tenemos claro si hay alguna incidencia de las variantes nuevas en esta disminución de la edad de los casos graves", sostuvo.

Por su parte, la médica infectóloga Elena Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), indicó que “la baja de la edad respecto del año pasado de los pacientes en cuidados intensivos es entre una y dos décadas", y agregó que “esto se explica por la gran cantidad de casos; si hay 100 casos y la probabilidad de que una persona joven se enferme de gravedad es del 0,2% es posible que no aparezca ninguno; pero si en lugar de 100 hay 10 mil casos, entonces puede ser que tengas dos", describió.