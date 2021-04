Las condolencias y las repercusiones por el fallecimiento de Mario Meoni

Las expresiones de condolencias por la muerte del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se extendieron tras el deceso del funcionario el viernes por la noche, en un accidente automovilístico sobre el kilómetro 112 de la autovía de Ruta 7, a la altura de San Andrés de Giles.

Conmovido y entre lágrimas, antes de viajar para participar del entierro en Junín, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó: "Con Sergio (Massa) siempre hablábamos con él y le decíamos que pare con eso de viajar los viernes a la noche a Junín, porque tenía la costumbre de manejar él su auto e irse solo. Siempre nos preocupa porque no era un ministro que terminaba de trabajar a las 17: con suerte se iba 21:30 o 22:00 de su despacho".

Y agregó: "Siempre le decíamos: `Pará, pará, que a todos en algún momento el cuerpo nos falla´. Él nunca perdió el concepto de gente común, por eso manejaba su auto. Con Sergio le decíamos: `Loco, pará, no te podés ir a las 22 los viernes manejando a Junín´. Pero un día la vida lo traicionó".

Además, señaló que se enteró del fallecimiento de Meoni a través de un llamado del líder del Frente Renovador. "Cuando me llamó Sergio para contarme quedé demudado. Es una muerte incomprensible, porque era un hombre joven, tenía una vida muy sana. Es una pérdida enorme", sostuvo el jefe de Estado, quien añadió: "Llorábamos juntos diciendo por qué no nos dio bola, por Dios".

En declaraciones a Radio 10, el jefe de Estado señaló que conoció a Meoni en 2003 "cuando asumió como intendente" de Junín. "Desde entonces, forjamos un vínculo y una amistad. Tenía perfil bajo, pero una experiencia enorme, una inmensa honestidad: siempre le valoré eso. Lo quise mucho, era alguien realmente valioso. Era un político de pura raza, que daba lo mejor de la política. Dio todo en este tiempo de ministro", indicó. Y agregó: "Como yo, creía que la política es pensar juntos y tener la capacidad de encontrar síntesis en la diferencia".

Tras recordar algunas de las iniciativas con la que trabajaba Meoni, entre las que destacó las paradas seguras, Alberto Fernández afirmó: "Hablábamos de que la semana que viene íbamos a ponerlo en marcha, pero a la noche todo se me nubló con esta noticia espantosa. Es una pérdida tan grande y lo lamento tanto".

“Seguía haciendo por la Ciudad”

En una entrevista con TeleJunín, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, expresó: “Ambos nos propusimos dejar las diferencias para trabajar por Junín, que nos permitió tener una agenda de trabajo importante proyectando para la Ciudad”.

“Mi objetivo es acompañar a su familia y sabiendo que Meoni por la ciudad durante 12 años hizo mucho”, agregó.

“Lo primero es respecto y que pueda tener un merecido homenaje, ya que hizo mucho por nuestra ciudad, más allá de las diferencias”, destacó.

“Fue una persona con mucha responsabilidad a nivel nacional y que siguió haciendo por la Ciudad. Hoy hay que guardar respeto y acompañar a la familia”, concluyó.

“Era una excelente persona”

Desde el club Sarmiento de Junín, entidad deportiva que tenía en Meoni a un hincha fanático, resaltaron "el compromiso y la disposición" que el ministro tuvo siempre hacia esa institución.

"Coincidimos cuando él era intendente (de Junín) y yo asumí como presidente del club: nos reunimos muchas veces. Era una excelente persona y un hombre de gestión", lo recordó el presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo.

El exsecretario municipal Damián Itoiz escribió en Facebook: “Hicimos muchas cosas juntos a pesar de los que nos querían separar. Te vamos a extrañar”.

Por su parte, el senador provincial Gustavo Traverso expresó: “Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Mario Meoni, por muchos años históricos rivales políticos, pero por sobre todas las cosas un amigo. Mi más sentido pésame a sus familiares en este difícil momento”.

Patricio García, gerente de Regiones de Vialidad Nacional, lo recordó como “un compañero comprometido, humilde, capaz, trabajador y muy generoso. Mis condolencias a toda su familia y amigos.

“Laburador y gran compañero”

"Lamento profundamente el fallecimiento del ministro Mario Meoni. Mis condolencias a sus familiares y amigos", escribió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su "profunda tristeza y conmoción por la muerte del estimado Mario Meoni", tras enviar sus "condolencias para su familia y seres queridos".