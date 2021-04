El último adiós a Mario Meoni en Junín

El último adiós a Mario Meoni se está llevando a cabo en la casa velatoria Dos Reis ubicada en Rivadavia 765 de Junín, desde las 10.30 y hasta después del mediodía. En el mismo sólo están presentes familiares, allegados y el arco político, limitados por protocolo Covid. Las imágenes en vivo pueden verse por TeleJunín (frecuencia 7 de Cablevisión) y por www.telejunin.com.

El presidente Alberto Fernández se dirige esta mañana, en helicóptero, a la ciudad de Junín para despedir los restos del ministro de Transporte, Mario Meoni. Fernández viaja junto a la primera dama Fabiola Yañez; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el secretario General, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, informaron fuentes oficiales.

Luego se procederá a dar inicio al cortejo fúnebre, el cual pasará por el frente de la cancha de Sarmiento y luego por frente de la intendencia Municipal. Dos de los lugares más queridos en vida por el Mario Meoni.

Posteriormente será sepultado en el Parque Rosedal.

Alberto Fernández estará en Junín

El presidente Alberto Fernández está viajando a Junín para participar del entierro del ministro de Transporte, Mario Meoni, fallecido anoche en un accidente de tránsito.

"Con (el presidente de la Cámara de Diputados) Sergio (Massa) siempre hablábamos con él y le decíamos que pare con eso de viajar los viernes a la noche a Junín, porque tenía la costumbre de manejar él su auto e irse solo. Siempre nos preocupa porque no era un ministro que terminaba de trabajar a las 17:00: con suerte se iba 21:30 o 22:00 de su despacho", relató el mandatario, todavía conmovido y entre lágrimas, antes de viajar para participar del velorio del fallecido ministro.

Y agregó: "Siempre le decíamos: `Pará, pará, que a todos en algún momento el cuerpo nos falla´. Él nunca perdió el concepto de gente común, por eso manejaba su auto. Con Sergio le decíamos: `Loco, pará, no te podés ir a las 22:00 los viernes manejando a Junín´. Pero un día la vida lo traicionó".

Además, señaló que se enteró del fallecimiento de Meoni a través de un llamado del líder del Frente Renovador. "Cuando me llamó Sergio para contarme quedé demudado. Es una muerte incomprensible, porque era un hombre joven, tenía una vida muy sana. Es una pérdida enorme", sostuvo el jefe de Estado, quien añadió: "Llorábamos juntos diciendo por qué no nos dio bola, por Dios".

En declaraciones a Radio 10, el jefe de Estado señaló que conoció a Meoni en 2003 "cuando asumió como intendente" de Junín. "Desde entonces forjamos un vínculo y una amistad. Tenía perfil bajo, pero una experiencia enorme, una inmensa honestidad: siempre le valoré eso. Lo quise mucho, era alguien realmente valioso. Era un político de pura raza, que daba lo mejor de la política. Dio todo en este tiempo de ministro", indicó. Y agregó: "Como yo, creía que la política es pensar juntos y tener la capacidad de encontrar síntesis en la diferencia".

Tras recordar algunas de las iniciativas con la que trabajaba Meoni, entre las que destacó las paradas seguras, Alberto Fernández afirmó: "Hablábamos de que la semana que viene íbamos a ponerlo en marcha, pero a la noche todo se me nubló con esta noticia espantosa. Es una pérdida tan grande y lo lamento tanto".

Los restos de Meoni serán velados esta mañana en el partido bonaerense de Junín y el cortejo recorrerá algunos lugares emblemáticos de su vida, como la Municipalidad local y la cancha de Sarmiento.

El servicio se llevará a cabo en la casa velatoria Dos Reis ubicada en Rivadavia 765 de Junín, en el horario de 10.30 a 12 horas, En el mismo solo estarán presentes familiares y allegados, limitados por protocolo Covid. Luego se procederá a dar inicio al cortejo fúnebre, el cual pasará por el frente de la cancha de Sarmiento y luego por frente de la intendencia Municipal. Dos de los lugares más queridos en vida por el Mario Meoni.

En Junín, se decretaron tres días de luto ante el fallecimiento de su exintendente. "Hemos decretado tres días de duelo en Junín en homenaje al Ministro y ex Intendente Mario Meoni. Recibiremos al cortejo fúnebre en el frente del Palacio Municipal para despedirlo junto a su familia, amistades y vecinos", indicó el actual jefe comunal Pablo Petrecca.