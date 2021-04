Por la suba de los casos, se informará a diario la disponibilidad de camas

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó ayer una nueva reunión de la Mesa de Crisis, desarrollada en el Complejo Municipal San Martín, con la presencia de autoridades sanitarias y referentes de distintos sectores sociales, culturales, económicos y políticos. El jefe comunal estuvo a cargo de la presentación y, junto con la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, brindó un panorama sobre el estado de situación de la ciudad que, por disposición de la Provincia, y ante el crecimiento exponencial de los contagios, descendió a la Fase 3 del aislamiento preventivo.

Luego, los asistentes se distribuyeron en comisiones para abordar por separado y en profundidad temas relacionados al sector económico y productivo, a la situación sanitaria y a lo concerniente a la actual coyuntura social, en un abordaje que incluyó la seguridad.

Finalizada la reunión, Petrecca brindó una conferencia de prensa en conjunto con los voceros designados por cada comisión: Gabriel Scatarello, por la sanitaria, Juan Víctor Casella, por la económica y productiva, y el padre Carlos Olguín, por la social y de seguridad.

"Como todos saben, estamos viviendo una situación compleja en la ciudad, que hace estragos en el país y en el mundo. Pero hemos aprendido de algunas situaciones del año pasado y eso nos llevó a conformar esta Mesa de Crisis, con el objetivo de escuchar a los actores que representan a la gran mayoría de los juninenses y sus realidades", dijo Petrecca y detalló que la mesa está conformada por cuarenta instituciones.

"Cabe destacar que las decisiones que se toman en estas mesas no son vinculantes para el Ejecutivo, en primer lugar, por una cuestión jurídica, ya que el Gobierno es el responsable de la toma de decisiones; y en segundo término, porque entendemos que no podemos delegar a sus integrantes esta responsabilidad", aclaró, valorando el compromiso y el diálogo establecido con cada uno de los participantes.

Vacunación y testeos

En este sentido, el jefe comunal aseguró que desde el inicio de la pandemia el Ejecutivo local buscó lograr el equilibrio entre el cuidado de la salud y de las fuentes de trabajo de los vecinos y se refirió a las medidas para afrontar la segunda ola de Covid-19: "Creemos que la vacunación es fundamental y deseamos que en el corto plazo se pueda vacunar la mayor cantidad de juninenses. La otra cuestión importante es el testeo, porque nos permite hacer el aislamiento correspondiente. Por eso, desde ayer (anteayer), el municipio implementó un nuevo lugar en el que se realizan a diario testeos rápidos y de manera gratuita (en el CIC de Alvear y Alberti, de lunes a viernes, de 14 a 16)", dijo.

Y agregó: "Buscamos que las burbujas educativas que se aíslen se puedan testear en el menor tiempo posible para poder contar prontamente con los resultados".

"Además, desde el municipio seguimos realizando controles en coordinación con la Policía y hemos sumado monitores, que son jóvenes que han trabajado en la temporada en la Laguna y que tienen el objetivo de concientizar a los vecinos sobre la importancia de respetar las medidas de seguridad sanitaria", afirmó.

Ayuda a sectores afectados

Siguiendo con las acciones implementadas por el municipio, Petrecca recordó: "También tenemos activo el complejo Pioneer, con 24 camas disponibles, pero con la posibilidad de incrementar ese número si es necesario. Además, tenemos un call center desde donde, de manera diaria, se llama a los casos positivos y a los contactos estrechos. Por otra parte, seguimos incrementando la difusión de las medidas sanitarias para que sigamos cuidándonos. Y, como último punto, estaremos acompañando las actividades productivas que se vean afectadas en este momento: por un lado, con la eximición de tasas; por otro, con subsidios al sector cultural; y, finalmente, con nuevos microcréditos".

En otro orden, Petrecca anunció que, por decisión del Ejecutivo local, se podrán realizar eventos sociales al aire libre con hasta un máximo de 50 personas: "Quiero correr a la Mesa de Crisis de esta decisión, que es exclusiva del Gobierno de Junín y que fue tomada con sensibilidad y escuchando a todos. Como Gobierno entendemos la situación por la que está atravesando el sector de eventos. Por eso, si bien la disposición provincial establece un máximo de 30 personas, escuchamos al sector, que pedía que sean 80, y decidimos tomar una medida equilibrada y que ese máximo sea de 50. Muchas familias ya hicieron sus reservas y, al haber fechas programadas, decidimos hacerlo de esta manera".

"El sector de eventos moviliza a muchas familias y por eso tomamos la decisión con sensibilidad. Pero también apostamos al cumplimiento estricto de los protocolos en la realización de dichos eventos. Es fundamental que los protocolos se cumplan a rajatabla y, si en los próximos días hay que revisar estas medidas que hemos tomado, nos volveremos a juntar para volver a evaluarlas entre todos", agregó.

Para finalizar, Petrecca se dirigió a los vecinos de Junín, a quienes agradeció por acompañar y entender la situación y les pidió redoblar los esfuerzos y los cuidados.

"Estamos pasando un momento de angustia e incertidumbre y es fundamental que entendamos que nadie se salva solo. Que podamos seguir adelante en Junín depende de todos nosotros, con una gran responsabilidad de los estados nacionales, provinciales y municipales, pero con el compromiso de todos. El objetivo es seguir buscando el equilibrio entre la salud y lo productivo. Para eso, queremos que los padres nos ayuden a cuidar a sus hijos y que los jóvenes entiendan que las fiestas clandestinas están mal y son un alto foco de contagio. No queremos echarle culpas a nadie, pero necesitamos de toda la sociedad para poder pasar esta maldita pandemia que nos afecta en todos los aspectos", afirmó.

Disponibilidad de camas

A su turno, el doctor Scatarello, en representación de la comisión de salud, afirmó: "Luego de un arduo análisis de la situación y ante un incremento significativo en el número de casos en los últimos días, apuntamos a que la población comience nuevamente a tomar los cuidados que se tomaban el año pasado, teniendo en cuenta que los recursos que se tienen en salud son finitos, es decir, se agotan rápidamente, no solo en lo que respecta a las camas, sino también al personal".

"Hoy el número de casos aumenta y la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva está por encima del 60 por ciento. Por eso, la comisión ha decidido acatar la Fase 3 que baja desde el Gobierno bonaerense e incrementar todas las medidas preventivas para evitar la saturación de camas ocupadas y la pérdida del personal de salud, que si bien en gran parte está vacunado, pueden adquirir la enfermedad de forma leve e igual deberán aislarse al menos diez días".

"También resolvimos desde el sector de salud informar dos veces por día el número de camas libres que hay en la ciudad, considerando que Junín es lugar de derivación de la región. Esto lo hacemos porque consideramos que es un dato que los vecinos deben saber para entender la gravedad de la situación", agregó.

Por otro lado, el médico refirió a los testeos diarios implementados por decisión del intendente y dijo: "Vemos con mucha satisfacción la decisión del Gobierno de Junín de poner en marcha un centro de testeos rápidos, ya que esto permitirá detectar a tiempo a pacientes. Quienes asistan a este lugar deberán hacerlo con una orden médica, ya sea escrita o electrónica, para poder ser testeado. Lo importante de esto es poder detectar rápidamente los contactos estrechos y su aislamiento", agregó.

Scatarello detalló: "Otro de los temas tratados fue el de la vacunación y el funcionamiento de las cuatro postas, las cuales tienen una capacidad de 800 aplicaciones diarias cada una. Ante esto, reforzamos el pedido de que se incremente el número de vacunas que llegan a nuestra ciudad, porque a nivel personal creo que es la única posibilidad que tenemos: incrementar el número de vacunados, acceder a la inmunidad del rebaño y así sostener todas las actividades que son importantes para todos".

Eventos y gastronomía

Luego llegó el turno de Juan Víctor Casella, vocero de la comisión económica y productiva, quien manifestó: "Nuestra comisión tuvo la difícil tarea de buscar equilibrio entre el cuidado de la salud y las fuentes de trabajo, ya que representamos al sector productivo y comercial de la ciudad. También forma parte de esta mesa el sector de eventos, uno de los más perjudicados por la pandemia. Por eso, nuestra única solicitud fue la de permitir los eventos de hasta 50 personas al aire libre y un aforo del 30% en lugares cerrados, con un tope de 50 personas".

"En lo que respecta a la gastronomía, también otro sector afectado, va a acatar el cierre de las 23 horas con el sistema de delivery también hasta las 23. En la mesa se llegó a la conclusión de avalar el permiso de reuniones sociales de hasta 10 personas hasta las 18 horas. En lo que respecta a los deportes, que se puedan realizar hasta las 22, al igual que los gimnasios, con un aforo del 30 por ciento de sus salones. También nos comprometimos a seguir trabajando en la concientización del cuidado", concluyó.

Clases presenciales

Por último, el Padre Carlos Olguín, en representación de la comisión social y de seguridad, manifestó: "Lo que hicimos fue un análisis de la situación social de Junín, particularmente en lo que hace a lo alimentario. De allí surgió que, en lo que respecta a los módulos alimentarios que se entregan a través del sistema educativo no resultan suficientes y se requieren unos cuantos más".

"Por otro lado, vemos que han surgido muchos merenderos y comedores, tarea que llevan adelante ONG, clubes e iglesias, entre otros. De esto surge la necesidad de hacer un mapeo para coordinar toda la actividad de todos los que intervienen, para que la asistencia alimentaria llegue a todos los que la necesitan. Trataremos de generar una red y coordinar los esfuerzos para que no haya sobreayuda en algunas familias y escasez en otras", agregó.

El párroco contó que, en dicha comisión, se analizaron distintas actividades y afirmó: "Vemos que aquellas que tienen protocolo no tienen grandes inconvenientes. Es más, los contagios son mínimos. Concretamente, en lo que hace a educación, de las 1058 burbujas, solamente 20 están aisladas y hubo 18 contagios. Por eso creemos que los chicos están más seguros en las escuelas que afuera. Otra cosa que nos parece importante es la mirada integral de la salud, porque muchas instituciones desarrollan actividades de contención que hacen a la salud psicológica y espiritual, por eso decimos que la salud va mucho más allá de lo físico. También nos comprometemos a seguir concientizando a los vecinos sobre el cuidado".

Por último, y en lo que respecta a la seguridad, Carlos Olguín informó que "se nos dijo que hoy 40 patrulleros recorren permanentemente la ciudad y, en ese marco, son muchas las fiestas clandestinas que se desactivan, algunas llegan a las 400 personas".