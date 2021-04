Segunda ola: Junín descendió a Fase 3 y se implementan nuevas restricciones

El Gobierno bonaerense confirmó ayer que el partido de Junín descendió a la Fase 3 debido al crecimiento de los contagios de coronavirus, por lo que se establecieron nuevas restricciones y se encendieron luces de alarma. De hecho, tras conocerse lo estipulado por la administración de Axel Kicillof, el municipio convocó a una nueva reunión de la mesa de salud ampliada.

Según pudo saber este diario, el encuentro se llevará a cabo hoy, a las 8.30, en el Complejo Municipal General San Martín y estarán presentes representantes de los distintos sectores afectados.

“Es un pase esperado por el número de casos, que no se diferencia de lo que está ocurriendo en la Provincia y en la Región”, afirmó a Democracia Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno comunal. “Hay cambios en los horarios, que no son absolutamente drásticos, ya que se reduce solo una hora para los gastronómicos y los comercios pueden abrir hasta las 20, igual que los supermercados”, afirmó.

La funcionaria aclaró que el objetivo es trabajar en un “dosificador” y, a partir del diálogo con todos los actores, ir analizando cada caso en particular. Por ejemplo, uno de los puntos para evaluar –manifestó De Miguel- es el horario de los gimnasios, que tienen que tener un aforo del 30%, por lo que estudian extender el cierre hasta las 23.

“Nos parece acertado contar con la mesa para que cada sector pueda plantear su situación. Y también es muy importante el estricto cuidado individual, por el bien de toda la comunidad”, remarcó De Miguel.

Según consta en la normativa vigente a la que tuvo acceso Democracia, se incluyen en la Fase 3 los municipios que presenten un “alto riesgo epidemiológico y sanitario”, o bien “se haya producido un brote o un aumento repentino de casos”. También la ley hace mención a un “incremento en la velocidad de transmisión medida en términos de tiempo de duplicación”.

Seguridad sanitaria

El municipio lleva adelante tareas de fiscalización, de forma diaria, en los distintos establecimientos comerciales de la ciudad, a los efectos de constatar el correcto uso de los elementos de seguridad y continuar con la concientización social sobre la importancia del uso del tapabocas y el distanciamiento, entre otras medidas.

Quien se refirió a estos operativos fue Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano: “En el marco del actual contexto pandémico que nos toca vivir, el intendente Pablo Petrecca nos ha dejado en claro su interés en que se cumplan los protocolos y medidas de seguridad en los comercios. Continuamos con la concientización a los vecinos sobre la importancia del uso del tapabocas y los protocolos correspondientes en los distintos negocios”.

A raíz de estos controles en comercios y locales de la ciudad, el subsecretario de Control Ciudadano observó lo siguiente: “Fundamentalmente, se trata de un problema de conciencia, vemos gente mayor que usa correctamente el tapabocas, en tanto que la juventud se resiste un poco más a usarlo. Debemos continuar para que todos tomen dimensión de lo que estamos viviendo”.

Situación provincial

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, presentaron detalles sobre la situación sanitaria y el estado del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 municipios bonaerenses. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación.

El ministro Gollan señaló que “todavía se destaca la velocidad de crecimiento en los casos” y advirtió que se vive una situación “muy preocupante respecto a la presencia de variantes mucho más contagiosas en el país, pero sobre todo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires”. Con respecto a la cantidad de casos, el promedio diario de contagios alcanzó un récord de 11.740, con una tasa de incidencia de 6688 cada 100 mil habitantes.

Gollan advirtió sobre el impacto de esta suba en el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue en ascenso y llega al 73.3% de las 3.008 camas existentes, lo que supera el pico de 65% que se había alcanzado en septiembre del año pasado. Actualmente se encuentran internados en estas camas 1.435 pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19. En el interior de la Provincia, en tanto, la ocupación se ubica en un 50.9% de las 1.313 camas existentes, con 394 pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19.

Al respecto, el titular de la cartera de Salud advirtió que “hay jóvenes intubados o con mascarilla de reservorio, gente muy joven. Todos los pisos de los hospitales y clínicas están llenos, los estamos conteniendo porque ampliamos tremendamente la capacidad del sistema sanitario, pero sabemos que gran parte de la gente que ingresa va a fallecer. Nosotros queremos evitar la muerte de esas personas y para eso es sumamente importante reducir la circulación del virus, por ende, de las personas”.

En relación con el avance del plan Buenos Aires Vacunate, Gollan explicó que se han aplicado 2.524.462 dosis, de las cuales 2.255.913 corresponden al primer componente y 268.549 al segundo, y agregó: “Esta semana terminaremos de vacunar a todos los mayores de 70 años que están inscriptos, que son casi la totalidad de la población de esa franja”. Por otro lado, aseguró que “tenemos garantizados turnos para todos estos días que vienen, todos los días estamos enviando turnos, por lo que les pedimos que revisen permanentemente los canales de diálogo para chequear si recibieron el turno”.

Por su parte, el jefe de Gabinete reiteró que en la Provincia “se cumplirán a rajatabla las medidas dispuestas por el Gobierno nacional” y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial al respecto: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

Bianco explicó la implementación de la Fase 2 en algunos distritos, por lo que a partir de hoy, con la publicación de la normativa oficial, habrá 37 municipios en Fase 2, 46 municipios en Fase 3, 51 en Fase 4 y solo uno en Fase 5.

A continuación, Bianco indicó que las medidas se aplican con base en un sistema dinámico de acuerdo a los diálogos o consensos que se llevan adelante con los intendentes e intendentas de la Provincia y destacó el pedido expreso de algunos de ellos para cambiar de fase a una con mayores restricciones que les permita bajar los niveles de circulación del virus.

Asimismo, el jefe de Gabinete adelantó la efectividad de las medidas acatadas por la Provincia y sostuvo que “el incremento en la velocidad de contagios está bajando, aunque de manera muy lenta. Es un dato alentador”. En el mismo sentido, destacó la reducción de la movilidad de las personas: “Esto nos muestra una reversión en la tendencia. Hasta la semana pasada veníamos con movilidad en ascenso pero decreció tras las nuevas medidas de distanciamiento, por lo que esperamos que tengan resultados positivos, sobre todo en el AMBA.”

Qué implica la Fase 3

De acuerdo con el sistema de la administración de Axel Kicillof, en la Fase 3 la restricción horaria para bares y restaurantes comienza a las 23 y la del resto de los comercios a las 20, mientras que la circulación de personas y actividades no esenciales se mantiene a las 0.

Además, se prohíben las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran cuidados especiales; la actividad en bingos y casinos, la de las bibliotecas y los mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados.

También se suspenden las actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios cerrados, en la que intervengan más de 10 personas.

Por su parte, otros rubros deberán funcionar con aforo reducido. Los natatorios no podrán recibir a más de 10 personas al mismo tiempo y los bares y restaurantes deberán funcionar en el interior con una asistencia del 30%, lo mismo que los gimnasios, los shoppings y los museos.

Por su parte, a los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre no podrán asistir más de 30 personas, cuando la Fase 4 permitía hasta 100.