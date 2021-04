Continúa el operativo de documentación en la plaza Ferrocarriles Argentinos de la Ciudad

Durante la jornada de hoy continúa el operativo de documentación en Junín. Se trata de la segunda y la última jornada de la semana organizada del Ministerio del Interior de la Nación, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

De 9 a 17 el operativo se desarrollará en la plaza Ferrocarriles Argentinos, de Jorge Newbery y Roque Sáenz Peña.

Además, los vecinos podrán realizar consultas e iniciar trámites en los distintos stands que montarán organismos naciones y provinciales como Anses, PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, el Patronato de Liberados, Región Sanitaria III y la Defensoría del Pueblo, entre otros.

DNI

- 0 (cero) años (sin costo).

- Cambio de género (sin costo).

- Nuevo ejemplar por robo o extravío (ejemplar A a C, valor $300; ejemplar D en adelante $450).

- Cambio de domicilio (A a C, valor $300; ejemplar D en adelante $450).

- Cambio de datos personales (valor $300).

- Cambio por adopción (valor $300).

- Actualización entre los 5 y 8 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal con su DNI; valor $300).

- Actualización a los 14 años (acompañar partida de nacimiento e ir con padre o madre o tutor legal con su DNI, valor $300).

- Reposición y rectificación (se deberá acompañar la partida A a C, valor $ 300; ejemplar D en adelante $450).

- Adopción de nacionalidad (valor $300).

Pasaporte

Se podrá tramitar solo con DNI vigente presentando el último ejemplar (valor $1.500).

Certificado de Preidentificación (CPI)

Deberá acompañar todo tipo de documentación que posea la persona a fin de ser incorporada al sistema (sin costo).