Los gremios docentes no descartan la suspensión de las clases presenciales

Con el foco puesto en el cruce que se dio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional tras la suspensión de las clases presenciales, los gremios marcan posturas respecto de continuar o volver a la virtualidad.

Numerosos colegios de la Ciudad de Buenos Aires continuaron ayer con la asistencia a las escuelas en un clima de especial tensión en el que se entremezclaron los cortocircuitos con el Gobierno, un paro de docentes porteños y manifestaciones de padres, tanto a favor como en contra de la decisión del Gobierno de la Ciudad.

La titular de Suteba, Francina Sierra, aseguró que el posicionamiento del gremio fue “siempre el mismo” y que se encuentran “sujetos a lo que plantea el ministerio de Salud”. Aclaró que “donde hay condiciones epidemiológicas que permiten que la presencialidad continúe va a ser importante que así sea y, cuando no, vamos a volver a una modalidad virtual indefectiblemente”.

Desde Udeb, María Inés Sequeira aseguró que solicitaron un informe a Jefatura Distrital para saber cómo evolucionan los casos y las burbujas aisladas en Junín.

Por su parte, la secretaria de Udocba, Cecilia Paolizi, indicó que “se debería volver a la virtualidad por 15 días para parar la circulación”.

Sierra: “La misma postura”

Consultada sobre la continuidad de las clases presenciales, Sierra aseguró que “la escuela es muy importante, el rol del docente y la presencia en las aulas es irremplazable y lo pudimos ver el año pasado, en plena pandemia y con casi todo un año de trabajo virtual. Sin ningún lugar a dudas recuperar la presencialidad fue muy bueno, especialmente en términos de que los chicos se reencuentren en un espacio que les permita interactuar entre ellos, con los docentes. A los docentes también les facilita el hecho de poder estar cara a cara con sus alumnos”.

No obstante, aclaró que “nada de eso es posible si las condiciones epidemiológicas no permiten que la presencialidad se pueda llevar a cabo. Nuestro posicionamiento fue siempre el mismo, donde hay condiciones epidemiológicas que permiten que la presencialidad continúe, va a ser importante que así sea y que los chicos estén en la escuela y también los docentes. Ahora cuando las condiciones no lo permitan, vamos a volver a una modalidad virtual indefectiblemente”.

A su vez, advirtió que “ningún capricho de nadie puede estar por encima de la salud de docentes, auxiliares, directivos, alumnos, eso es lo primero que tenemos que cuidar. Entonces estamos siempre sujetos a lo que plantea el ministerio de Salud como fases epidemiológicas. Y si la autoridad sanitaria establece que en Junín todavía hay condiciones, estaremos en la presencialidad. Cuando establezca que así no sea, volveremos al trabajo virtual. Y por supuesto que las escuelas están preparadas para afrontar esa virtualidad si llegara a suceder”.



Pedido por distritos con suba de casos

Por su parte, la FEB reiteró su pedido para que se suspendan temporalmente las clases presenciales en aquellos distritos de la Provincia que registren un incremento en los casos de Covid-19.

Ante el planteo se constituirán Comités de Crisis por cada Región Sanitaria para evaluar las diferentes realidades de cada distrito y localidad y así determinar si es necesaria la suspensión de la presencialidad en escuelas.

“Es necesario que se extremen las medidas para priorizar la salud de toda la comunidad educativa”, dijo la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, y agregó que “existe una gran preocupación de todo el sector ante el aumento de los contagios”.

Asimismo, la secretaria de Udeb, María Inés Sequeira, explicó que “se pidió informe a Jefatura Distrital sobre cómo van evolucionando los casos de Covid y las burbujas aisladas, para poder hacer un seguimiento y estar atentos en cuanto a la salud de los docentes, auxiliares, alumnos y comunidad educativa y poder evaluar”.

Cecilia Paolizi, de Udocba, aseguró que “se debería volver por 15 días a la virtualidad para parar la circulación del virus” y aclaró: “Hace mes y medio que sostenemos que es necesario volver a las clases virtuales porque en los establecimientos el virus circula y los casos han subido”.

Además, dijo que “hasta el viernes había alrededor de 25 burbujas aisladas en Junín”.

“Entendemos que es necesario que el gobernador tome la decisión de suspender las clases presenciales”.

“El pasado viernes presentamos una nota, solicitando a Agustina Vila la suspensiones de clases en los municipios en Fase 3 y 4”, concluyó.