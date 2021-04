Azil: “La Región comienza a colapsar y tarde o temprano se traslada a Junín”

El secretario general de ATSA Junín, Héctor Azil, expresó su preocupación en diálogo con Democracia por el impacto de la segunda ola de coronavirus. “La Región comienza a colapsar y tarde o temprano esta situación se traslada a Junín, que es un centro sanitario de una amplia zona”, advirtió el dirigente.

“Ya estamos percibiendo un aumento en la ocupación de camas de Covid y la poca disponibilidad que está quedando”, graficó.

“No hay forma de que no se nos venga una oleada de casos muy superior incluso a la del año pasado. Con el agravante de que esto encuentra al personal de salud agotado, después de un año de pandemia, con mucho personal que se contagió, otros que sufrieron aislamiento”, dijo.

“A favor tenemos que hay muchos trabajadores que ya se vacunaron, casi la totalidad”, afirmó.

Y aclaró: “La vacuna lo que hace es morigerar el contagio y su peligrosidad, pero no significa que no podamos contagiarnos y, a su vez, que no podamos contagiar a otros”.

Azil también se refirió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que habló de cierto “relajamiento” en el rubro de la salud. “La realidad es que hay una mayor ocupación de camas por patologías normales que se tienen que atender, porque hay más accidentología debido a la mayor circulación, situación que el año pasado no ocurría, pero la expresión del relajamiento cayó mal, lo aclaró, se disculpó y es un punto superado”, aseguró.

Bono para el sector

Sobre el bono de $6500 mensuales que percibirá el personal de salud, Azil afirmó: “La gestión la hizo nuestra federación y es tanto para los trabajadores del sector público como privado”.

El Gobierno anunció ayer que 740.000 trabajadores del sistema de salud recibirán un bono de $6500 mensuales en los próximos tres meses para compensarlos por "el mayor esfuerzo" que les demandará la segunda ola de la pandemia de coronavirus en todo el país.

"Hoy estamos anunciando el aumento de camas, la construcción de más hospitales y también anunciamos que durante los próximos tres meses al personal de la salud le vamos a sumar a sus ingresos la suma de $6.500 mensuales. Un bono que les ayude a sobrellevar en los meses venideros un mayor esfuerzo. Serán 740 mil personas del sistema de salud las que van a recibir este bono", indicó el primer mandatario mientras encabezaba un acto en el Museo Casa Rosada.