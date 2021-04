Destacan el acompañamiento a las Casitas del Saber

Funcionarios municipales y autoridades de la Unnoba visitaron la sede de la Casita del Saber que funciona en el barrio Villa del Parque para interactuar con los niños y entregarles artículos escolares cedidos por la casa de altos estudios. En el lugar, las autoridades destacaron el acompañamiento que reciben los chicos para no perder la continuidad pedagógica, en el marco de la pandemia.

Al respecto, Orlanda D´Andrea, directora de Educación del Municipio, señaló: "Siempre es una alegría poder visitar las distintas sedes del programa Casitas del Saber para saber cómo están trabajando y que los chicos nos cuenten cómo están. En esta oportunidad, acompañamos a las autoridades de la Unnoba, quienes les han traído útiles escolares para que puedan desarrollar sus actividades escolares".

"Nunca alcanza el reconocimiento al personal que aquí trabaja, conteniendo a los chicos, quienes con mucha alegría vienen todos los días a compartir diferentes actividades", concluyó.

Por su parte, el secretario de Extensión Universitaria de la Unnoba, Juan Pablo Itoiz, aseguró: "Este programa que desarrollamos conjuntamente entre la Universidad y el Municipio nos llena de satisfacción, porque todos entendemos que la educación es un derecho y un bien público y que es esencial, porque es la única herramienta que tienen los chicos para poder progresar y generar oportunidades para el futuro".

"Cada vez que tenemos una actividad en las distintas sedes vemos la alegría y el entusiasmo que tienen los chicos, ya sean de nivel inicial, primario o secundario. Nosotros tratamos de brindarles aquí instrumentos que les permitan transitar ese camino que es determinante, no solo en los primeros años, sino también a lo largo de toda la vida, por eso estamos hoy aquí con mucha alegría".

Alejandra Tintorelli, coordinadora del programa por parte del Municipio, recordó: "Este es un proyecto que ya lleva varios años ejecutándose y siempre con mucho éxito. En esta época de pandemia, el programa nos ayudó mucho para poder mantener la continuidad pedagógica de los chicos, porque encuentran aquí todo el apoyo para sus actividades escolares mediante la realización de distintos talleres. Por eso decimos que, tanto este año como el pasado, las Casitas han sido fundamentales para ayudar a los chicos y no perder ese derecho fundamental que es la educación".

Para finalizar, Cecilia Ciallella, docente del turno mañana de la sede Villa del Parque, contó: "En este barrio tenemos dos turnos, a la mañana, de 8:30 a 11:30, y por la tarde, desde las 13 hasta las 18. Son alrededor de 20 los chicos que asisten en cada turno y este año, como se dijo, profundizamos nuestro trabajo en acompañar a los chicos con sus respectivas actividades escolares, ayudándolos en el aprendizaje de los distintos contenidos, en la lecto-escritura y la incorporación de hábitos y valores".