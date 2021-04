Ante las restricciones horarias, hoteleros y gastronómicos piden medidas de ayuda

Ante las nuevas restricciones horarias para frenar el avance de la segunda ola del coronavirus, el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Junín, Juan Víctor Casella, reconoció que “al terminar más temprano hubo una baja en la cantidad gente”, sumado “al miedo del contagio que hace que haya menos movimiento y se pierda bastante”.

A nivel nacional, la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica (Fehgra) solicitó que “se vuelva a imponer el ATP y medidas de ayuda, ya que esto nos quita gente y hay zonas que están más complicamos, como en el AMBA donde se corta todo a las 19 horas”, afirmó a Democracia.

Ahora, “estamos aguardando a ver qué publica la Provincia, pero nosotros seguimos todo igual en Junín (hasta la medianoche), ya que estamos en Fase 4. Estamos todos medio a la espera de qué es lo que va a pasar”, agregó.

“Hay que tener en cuenta que en los fines de semana es cuando más movimiento de gente hay y tenemos que cortar más temprano. Por ejemplo, a los hoteleros nos siguen cobrando el Inmobiliario. En este sentido hay muy pocos que obtuvieron los Repro y la mayoría fue rechazada”, subrayó.

“Somos un espacio seguro para trabajar”

La Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica (Fehgra) y las cámaras de la Asociación de Hotelería, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) se manifestaron de manera conjunta "en reclamo de poder continuar ejerciendo su derecho al trabajo", ante las restricciones horarias.

"La manera de luchar contra este enemigo invisible no es cercenando o prohibiendo actividades económicas y de sustento de los trabajadores sino con la responsabilidad individual y colectiva de todos los habitantes y la dirección férrea y seria por parte de nuestros gobernantes", expresaron.

En ese sentido, las entidades manifestaron su intención de "acercar posiciones con las autoridades y continuar con el funcionamiento de los locales con protocolos aprobados, que incluye el aforo del 30% tanto en el interior del establecimiento como al aire libre".

"Somos un espacio seguro para trabajar. No somos foco de contagio, sino una fuente enorme de empleo", aseveraron al lamentar el cierre de más de 10 mil locales y la pérdida de más de 150 mil puestos de trabajo, a lo que se suma el riesgo de otros 20.000 empleados.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) manifestó también su preocupación por la situación del sector frente a las nuevas medidas adoptadas por el DNU 241.

"Estamos convencidos de que las heladerías artesanales y su cadena de comercialización no constituyen una fuente de contagios, sino por el contrario, son el sostén de miles de familias de trabajadores y comerciantes en todo el país", aseguraron al entender que "las consecuencias del supuesto “relajamiento social” no pueden ser trasladadas a las fuentes de trabajo".

LEÉ TAMBIÉN// Comerciantes creen que no hay margen para poner más restricciones en Junín

La pandemia destruyó 8.000 empresas

La pandemia de coronavirus llevó al sector hotelero gastronómico a los niveles de actividad de hace 40 años, con la destrucción de unas 8.000 empresas y la pérdida de 170.000 fuentes de trabajo, en el período abril-diciembre de 2020, según un informe difundido por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

En base a datos de la consulta Invecq y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la entidad sostiene que durante ese lapso, con la cuarentena ya vigente, "la actividad del sector fue del -62,3%".

Sobre este año, señala que en enero "la actividad sectorial seguía estando -39% por debajo del mismo mes del año anterior, lo que indica que la flexibilización parcial de la actividad desde septiembre 2020 no generó un nivel de actividad normal".

En cuanto a la crisis de empleo, menciona recientes estimaciones oficiales del Indec que muestran "la pérdida de más de 170.000 puestos de trabajo totales en el sector hotelero gastronómico entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, lo que significa la destrucción aproximada del 25% del empleo total del sector".

En un análisis separado de los dos subsectores que abarca Fehgra, se señala que la hotelería cayó un 68% interanual en 2020 y un 95% en el período abril-diciembre de ese año, en tanto en enero de 2021 la baja interanual fue del 54%.

Respecto de la Gastronomía, la caída interanual de 2020 estuvo en un 45% y para el período abril-diciembre alcanzó el 54%, y añade que en enero de este año volvió a registrar una caída del 36% interanual.

Tras asegurar que "no se trata de una crisis coyuntural de la cual será rápido recuperarse", Fehgra solicita en su informe que el Gobierno "implemente medidas urgentes para sostener a una actividad estratégica para las economías regionales del país y que genera más de 650.000 puestos de trabajo".

En ese aspecto pide "la puesta en funcionamiento nuevamente del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que hasta diciembre de 2020 fue una herramienta vital para amortiguar el impacto económico de la Covid-19".

Sobre el Fondo Complementario Repro II señala que "asiste solo a alrededor de 40.000 empleados del sector turístico, actividad que ofrece trabajo a alrededor de 1.200.000 personas en todo el país".