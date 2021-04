El pequeño juninense con gran talento que armó y expuso sus rompecabezas

Tiene tan solo 10 años y ya lleva decenas de rompecabezas armados en la mesa de su casa, una pasión que nació de muy chico y que hoy es su pasatiempo.

El pequeño juninense con este gran talento se llama Nicolás Beade, quien actualmente se encuentra exponiendo sus cuadros en el salón de la pizzería Margarita, entre los que se destacan la Torre Eiffel, La Gioconda y la Estatua de la Libertad.



“A mí de chiquito siempre me gustaron los rompecabezas: empecé con los de 400 y 200 piezas y así fui avanzando hasta hoy. Me empezaron a interesar los más grandes cuando pasaba por la pizzería Margarita, donde había colgados en la pared y ahora están los míos”, expresó Nicolás a Democracia.

“De esta manera empecé a armarlos”, recordó. Y agregó: “El primero fue el de la Estatua de la Libertad, que me llevó dos meses. Después para un cumpleaños me regalaron el de La Gioconda, que tardé un mes. Y luego el del Tower Bridge, que me llevó un día; la Torre Eiffel y un paisaje de Londres”.



“Ahora me gustaría seguir armando más rompecabezas de 2 mil piezas como el Coliseo Romano y la Torre de Pisa, distintos monumentos históricos que me gustan mucho. Primero los armo y después investigo. Me gusta mucho la historia en general y saber por qué pasaron distintas cosas. Me gustaría conocer esos lugares”, indicó.



Cabe destacar que Nicolás se encuentra atravesando el sexto grado en la escuela Dailan Kifki, cuya materia favorita es matemática, “por lo que me gustaría estudiar la carrera de contador. También me gusta el ajedrez y practico fútbol en el Club Social. Antes de fútbol iba a básquet al Club Junín. También tengo un hermano de cinco años”, concluyó el joven juninense.