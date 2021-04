Cruces políticos por el hallazgo de comida del SAE en mal estado

El Frente de Todos de Junín denunció que “en el atardecer del jueves 15 de abril último, los vecinos de la dependencia municipal situada en Rivadavia y Chilavert se encontraron con una triste sorpresa. Luego de observar cómo el personal municipal descartaba del edificio una gran cantidad de bolsas de residuos, decidieron abrirlas para satisfacer su curiosidad. De no haber sido así, nadie se habría enterado de que el municipio estaba descartando una enorme cantidad de mercadería vencida entre febrero y marzo (leche, arroz, fideos, pan dulces, conservas de tomates), la cual se supone que estaba destinada a ayudar a la población más vulnerada de Junín, cuya situación se agravó producto de la pandemia y la cuarentena”.

Y agregaron: “El hallazgo causó indignación puesto que el municipio se constituyó desde el inicio de esta emergencia como el concentrador de la ayuda social, recibiendo monopólicamente no solo los fondos provenientes de Nación y Provincia, sino también las donaciones de particulares. La forma en que dichos fondos se canalizaron fue objeto de discusión en repetidas oportunidades, puesto que los protocolos de distribución nunca fueron del todo explicitados. Pero esta novedad agrega una nota grave a ese manejo, ya que hubo y hay necesidades de familias juninenses que pudieron ser satisfechas con recursos existentes y no se hizo”.

"La desidia y la falta de sensibilidad social del intendente Petrecca no tienen límites", opinó en las redes sociales el referente de La Cámpora local, Andrés Merani.

Desde el cuerpo de concejales del Frente de Todos, por su parte, iniciaron una serie de medidas que se verán plasmadas a partir de mañana, cuando se retome la actividad legislativa. "Por lo pronto, nos encontramos confeccionando un pedido de informes dirigido al intendente para que explique cómo pudo ocurrir el hecho relatado y no descartamos solicitar la presencia de la secretaria de Desarrollo Social del municipio, Yamila Alonso, para que dé explicaciones", enfatizó la presidenta del bloque, Victoria Muffarotto.

La explicación del municipio

“En respuesta a la publicación de fotografías de mercadería en mal estado en redes sociales, el Gobierno de Junín informa que dicha mercadería corresponde a decomisos habituales de productos en mal estado del programa Servicio Alimentario Escolar (SAE), no aptos para el consumo humano”, dijeron, en un escueto comunicado de prensa.

Y añadieron: “Al mismo tiempo, se informa que la dirección de Educación del municipio abrirá una investigación para establecer la responsabilidad de omisión del procedimiento establecido para estos casos y arrojar los productos en la vía pública”.

“Como siempre, nuestra prioridad es que todos los alumnos accedan a este servicio, garantizando la calidad de todos los productos en la comunidad educativa. Por tal motivo, desde 2017, implementamos un Observatorio Nutricional formado por profesionales que controlan y trabajan a diario para mejorar la alimentación de los alumnos”, aseguraron.