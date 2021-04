Una semana con alto voltaje interno en el PRO y movidas en el FdT

Para el espacio del intendente Pablo Petrecca (PRO), esta semana estuvo signada por el “ruido” interno, generado a partir de la foto del presidente del Concejo Deliberante, Gabriel D´Andrea, con Emilio Monzó, en un encuentro de esta línea interna de Juntos por el Cambio realizado en Junín.

Si bien D´Andrea afirmó en una entrevista con Democracia que su “compromiso es absoluto con el intendente”, dejó entrever su negativa a acompañar el proyecto político de Jorge Macri y cristalizó la discusión interna. En este contexto, el senador provincial Juan Fiorini afirmó que “no hay dudas del liderazgo de Pablo (Petrecca)”. Y amplió: “Si bien es una foto con Emilio, que no forma parte del PRO, la intención de esta agrupación es formar parte de Juntos por el Cambio, así que bienvenido el diálogo. Obviamente prefiero que esto se haga en una mesa de trabajo y no a través de una conferencia de prensa”.

“A Petrecca le crecieron los enanos”, bromeó un funcionario del Gabinete municipal. Es que si bien se buscó atemperar el impacto de la foto, lo cierto es que no llegó en el mejor momento, ya que Petrecca es el principal armador del PRO en la Cuarta Sección.

La otra definición es que el peronista Marcelo García, uno de los concejales que finaliza su mandato este año y que se referencia en Joaquín de la Torre, no renovaría su banca, con la intención de sumarse a la gestión desde otro lugar.

Frente de Todos

En el Frente de Todos la interna por los espacios en la lista de concejales (renueva cinco bancas de las diez que tiene) transcurre por el momento en sordina, aunque por lo bajo ya hay movidas y definiciones. La principal incógnita es quién encabezará la boleta. En este sentido, distintos referentes consultados ven con posibilidades a la presidenta del bloque, Victoria Muffarotto, aunque el Frente Renovador, que responde al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, también podría reclamar ese lugar.

Quienes apoyan a Muffarotto destacan que fue candidata a intendenta en 2019 y recorre intensamente los barrios. “Logró instalarse en la superestructura política de la Provincia como una interlocutora válida para plasmar en lo local el proyecto del Frente de Todos”, admitió un referente del espacio.

Pero lo que se avecina no son flores, sino una fuerte disputa interna por el primer lugar, bajo el convencimiento –para muchos sin asidero en la praxis- de que quien encabeza será luego el candidato a intendente. En este esquema, de por sí complejo, porque hay dos grandes liderazgos en la región (el de Meoni y el de La Cámpora), el sector Peronismo Juninense comenzó a referenciarse bajo el ala de la vicepresidenta del PJ nacional, Cristina Álvarez Rodríguez, como una forma de “tener llegada a la superestructura”, y defenderá un lugar a salir en la boleta (vence el mandato de Maia Leiva). También el grupo Usina, que coordina Mariano Petraglia, está dando sus primeros pasos. El objetivo asumido, sin embargo, es alcanzar una lista de unidad.