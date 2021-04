Daniel Peralta Techos Construcción y reparación de techos de losa, tejas y chapas

Daniel Peralta Techos se dedica especialmente a la construcción y la reparación de techos de losa, tejas y chapas, desde hace 40 años.

En diálogo con Democracia, Daniel Peralta, responsable de la empresa, contó que desde los 23 años está abocado a esta tarea y desde entonces nunca dejó de trabajar en esta especialidad.

“Nos dedicamos a las construcciones de techos de losa, tejas y de chapas, de las casas. También reparamos techos de tejas, losa o chapas, hacemos colocación de membranas y arreglos por la humedad. Es importante saber que también realizamos tratamiento en las paredes por la humedad”, manifestó el entrevistado, para también acotar que construyen pérgolas y deck en casas quintas.

Como reciben muchas consultas, Daniel destacó que elaboran presupuesto sin cargo, para obras en Junín y la zona.

Trayectoria

Sus 40 años de trayectoria avalan la dedicación que ha tenido Daniel Peralta durante toda su vida laboral.

“Yo empecé como muchos, de ayudante de albañil con algún constructor. De todo lo que hice me gustó la reparación de techos, entonces cuando me independicé me dediqué a eso y formé mi equipo”, dijo.

“Uno se forma en el oficio a través de los años, y cuando se llega a mi edad, pasa el conocimiento que fue adquiriendo durante su trabajo a otra gente también”, apuntó.

Muchas son las obras que hizo Daniel pero algunas las recuerda especialmente como la impermeabilización del techo del estadio de básquet del Club Sarmiento, donde se colocaron 130 rollos de membrana.

Cabe destacar las facilidades de pago y el accionar responsable de la empresa a su cargo. “Trabajamos con todas las tarjetas, somos monotributistas y emitimos boleta a los clientes, y algo muy importante, todo nuestro personal que trabaja en las obras está asegurado”, afirmó.