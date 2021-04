Padres reclamaron contra la suspensión de las clases presenciales

En el marco de las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno tras el rebrote de casos de coronavirus, y a la espera de definiciones por parte de la Provincia, la continuidad de las clases presenciales no está garantizada y por ello un grupo de padres se congregó ayer en la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad para reclamar por la continuidad, pidiendo que “no se cierren las escuelas”.

Ante las cámaras de Democracia, una madre cuestionó la medida y aseguró que “las escuelas tienen los protocolos más exigentes de todos. No hay ningún lugar que tenga los protocolos que tienen las escuelas y se respetan. Los padres hacen la cola y los chicos usan el barbijo, todo funciona bien. Por eso las estadísticas dieron que los contagios son bajos”.

Indicó que, “además de eso, los chicos tienen que estar en las escuelas. Es una mentira que los chicos tengan educación a través de la virtualidad, porque no todos tienen acceso a la virtualidad. Hay casas donde hay un dispositivo para cinco hermanos, entonces cómo se pretende que esos chicos puedan tener una continuidad escolar, es un imposible”.

Por último, aseguró que se trata de “un pedido a los adultos, que seamos responsables nosotros antes de pedirles a los chicos que dejen las escuelas. Seamos responsables de las juntadas, las salidas, de los fines de semana largos, de los asados con amigos y después pidamos a los chicos que dejen las escuelas”.