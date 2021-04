Esperan que pronto se ordene el sentido de las calles

Una característica saliente del barrio Evita -de la que ya dio cuenta en reiteradas oportunidades esta sección- tiene que ver con el diseño particular que tiene en el trazado de sus arterias que, además de ser muy angostas, varias de ellas son sinuosas. Pero, además, absolutamente todas son de doble mano.



Esto hace que, más allá de lo pintoresco, este sector tenga inconvenientes con el tránsito, ya que las intersecciones de calles tienen poca visibilidad y encima los vehículos circulan en uno y otro sentido.

“Esto es un caos, son todas las calles de doble mano, no sé cómo no ha habido accidentes. En el último que hubo, en Pringles y Fleming, un auto terminó subido a la vereda de la plaza y rompió un sesto de basura que todavía no repusieron”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Juan José Falcón.

Es que ya hace un largo tiempo que esta es una de las principales preocupaciones de los residentes del Evita, sobre la que se hicieron numerosos reclamos. Finalmente, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que organiza el sentido de las calles y solamente algunas calles quedarán de doble mano.

“Se ha bregado tanto tiempo por eso”, agrega Falcón. No obstante, el dirigente barrial remarca que en una reunión que mantuvo con la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, el director de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano, y la directora de Movilidad, Natalia Troncoso, le manifestaron que se van a tomar cartas en el asunto: “Me comunicaron que van a ordenar los sentidos de las calles y me avisaron que me van a mandar los folletos para poder ir casa por casa a llevárselo a la gente del barrio, que se va a poner muy feliz porque es lo que está esperando”.

En tanto, los pedidos en torno al tránsito no se agotan allí, ya que desde hace años vienen solicitando que se coloquen reductores de velocidad, “sobre todo donde están los establecimientos educativos”.

La plaza

Por ser el corazón de este barrio, la plaza Evita es un espacio en el que vecinos y fomentistas ponen el foco dentro de sus demandas.

En este sentido, uno de los temas principales es el de las juntas en el lugar y los hechos de vandalismo que suelen darse. “En estos momentos está un poquito mejor”, remarca el presidente de la entidad fomentista, para luego ampliar: “Solían venir, romper algunas cosas, molestaban a la gente y este es un sector al que vienen muchas personas a caminar y pasear. Hoy tenemos un contacto muy estrecho con (el director de Seguridad) Luis Chami y de a poco se está controlando”.

Asimismo, Falcón comenta que hay presencia policial. “Antes estaban todos los días y, desde que cambió la jefatura policial, vienen día por medio -explica-. Cuando están acá utilizan las instalaciones de la sociedad de fomento para sus necesidades y ellos controlan lo que sucede en la plaza”.

El otro aspecto vinculado con la plaza tiene que ver con los juegos. “El señor Spadano y la doctora Agustina de Miguel prometieron que iban a poner otro subibaja, algo necesario porque hay uno solo y los chicos tienen que estar esperando que se baje alguno para subirse otro. También se van a pintar un poco los otros juegos”, informa Falcón.

Servicios

Los residentes del barrio Evita suelen repetir que se sienten privilegiados. No solo porque aquí cuentan con instituciones educativas de todos los niveles -desde el inicial hasta el superior-, sino que hace ya varios años que en este sector tan tradicional de la ciudad tienen todos los servicios básicos.

Y así como el año pasado se le dio respuesta al pedido de luminarias en la plaza, también destacan que el alumbrado público, que en algún momento tuvo sus dificultades, hoy funciona correctamente.

“Anda todo bien, pero cuando tenemos inconvenientes con alguna luminaria, llamamos a la Municipalidad y lo solucionan enseguida, dan respuestas de inmediato”, concluye Falcón.

La sociedad de fomento

El presidente de la sociedad de fomento, Juan José Falcón, explica que desde hace más de un año no cobran la cuota societaria, a lo que se le suma la imposibilidad de alquilar el salón para eventos. “De a poco nos estamos comiendo los ahorros que tenemos guardados -se lamenta-, estamos esperando a ver si el municipio da algún subsidio, como lo hizo una vez”.

Con todo, destaca que después de una reunión que mantuvo con la secretaria de Gobierno Agustina de Miguel y el director de Relaciones Institucionales, Mariano Spadano, estos les dieron la pintura que necesitan para pintar la sede fomentista. “Me pone muy feliz que haya funcionarios como ellos”, señala Falcón, y enseguida agrega: “Y son muchos los que colaboran con nosotros, como Valeria Arata, Andrés Merani, Rodolfo Bertone”.

Justamente, respecto de Merani, Falcón comenta que el dirigente camporista se comprometió a “mandar una cuadrilla de muchachos para pintar el salón”, porque los fomentistas no pueden hacerlo.