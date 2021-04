Junín, fuera del alcance de las restricciones en el AMBA y La Plata

Junín y los distritos de la región no serán alcanzados por las restricciones establecidas por el Gobierno nacional, luego de que ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que las limitaciones no afectarán a los partidos que estén en las Fases 3 y 4, al tiempo que estableció la Fase 2, en la cual sí regirán las medidas. En este contexto, en nuestra ciudad no se suspenden las clases presenciales.

El jefe del Estado provincial afirmó ayer que la provincia de Buenos Aires "adhiere a las medidas que dictó el presidente" Alberto Fernández para restringir la circulación y actividades para disminuir los contagios de coronavirus y criticó a la oposición de Juntos por el Cambio, a la que acusó de "hacer política y campaña electoral con la pandemia y tirarle nafta a la grieta".

"Estamos inmersos en una ola de coronavirus que sigue creciendo desenfrenadamente y no puede ser que el virus vaya por ascensor y las medidas por la escalera"", explicó en una conferencia de prensa en La Plata en la que respaldó las medidas adoptadas por el presidente.

Kicillof lamentó no poder coordinar acciones con la Ciudad de Buenos Aires porque "el virus no reconoce un lado u otro de la General Paz", aunque cuestionó que "no me vengan con el verso del consenso porque parece que el único consenso es hacer lo que ellos quieren".

Críticas a la oposición

"Cuando buscábamos ese consenso con los jefes de Gabinete de Nación y la Ciudad, el jefe de Gobierno firmó un comunicado en el que Juntos por el Cambio estaba en contra de las restricciones. Están en campaña electoral y buscan hacerle daño al Gobierno", graficó.

El gobernador bonaerense respondió a los cuestionamientos que formuló ayer Horacio Rodríguez Larreta al presidente y consignó que "vimos una oposición furibunda y hoy (por ayer) decidieron entrar en campaña electoral, les pido que la corten".

"¿Por qué no le van a decir al Reino Unido o a Uruguay que hicieron mal porque cerraron? No paran de tirarle nafta a la grieta", sostuvo, y citó declaraciones del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que en febrero advirtió que ante una segunda ola "habría que suspender las clases presenciales 10 o 15 días".

Clases presenciales

"No me vengan a correr que no nos interesa la educación. Llevamos dos años con paritarias cerradas y empezando desde el primer día de clases con el 50% de maestros vacunados. No vamos a hacer una guerra con los que fundieron la educación pública", advirtió.

Explicó que la suspensión de las clases presenciales por 15 días en el AMBA no se dispuso solo "por lo que pasa dentro de las escuelas", sino que también "es la circulación, lo que pasa antes y después" de la actividad escolar.

"Se trata de bajar la circulación, y por 15 días, porque hay una proporcionalidad entre circulación y contagios", concluyó.

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, denunció que "los opinadores desinformados y malintencionados ponen en riesgo muchas vidas" y destacó que Europa debió aplicar "medidas más estrictas" para frenar la segunda ola de coronavirus y ahora puede reabrir después de varios meses de confinamiento.

"Información mata relato", añadió

Junto a su posteo, Gollan publicó un audiovisual de Infopan, información internacional sobre la pandemia, donde se ve y se detalla la reapertura de bares y comercios no esenciales en el Reino Unido, después de tres meses de haber tenido que cerrar ante la segunda ola de contragios.

También replicó información de Portugal, que abre después de dos meses de cierre total, y de Grecia, que retoma las clases presenciales después de cinco meses de haberlas suspendido".

En otro posteo, Gollan también salió al cruce de quienes critican el nivel de vacunación en el país.

"Información mata relato. Argentina está entre los países que más está vacunando contra el Covid-19 y con vacunas de mayor efectividad que la que utilizan algunos de los que se encuentran por encima en la tabla. Contala como quieras", escribió el ministro junto a una tabla que muestra a Argentina entre los países que vacunó a más población con al menos una dosis.

Más temprano, en diálogo radial, Gollan afirmó que las medidas restrictivas anunciadas anoche por el presidente Alberto Fernández "van en línea con lo que hicieron otros países del mundo, que se tomaron para evitar "el colapso", y aseguró que no se suspendieron las clases, sino que se dictarán por 15 días de manera virtual.

"En la Provincia vamos a seguir con actividades educativas virtuales en el AMBA, pero según la fase que se encuentre cada municipio de la provincia vamos a hacer el diferencial, como hicimos el año pasado, y como el hizo el Gobierno nacional con las distintas provincias", comentó.

Sobre la suspensión de la presencialidad en las clases, subrayó que "son 15 días de forma virtual, no se suspenden, y donde se pueda dar clases, se darán clases presenciales, se irá monitoreando".

"Los cambios se van produciendo con base en la realidad, es lo mismo que hace (Angela) Merkel, no es polémico. Polémico lo vuelven algunas personas que quieren siempre generar alguna situación de conflicto que no tenemos que tener ahora, tenemos que estar todos alineados", aseguró.