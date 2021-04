Atribuyen la mortandad de peces “a las decisiones que se vienen tomando”

La mortandad de miles de peces en la Laguna de Gómez de Junín, debido de la sequía que sufre la Región, tuvo trascendencia nacional e internacional y sigue dando que hablar.

Según información municipal, este desastre natural se dio a raíz de los eventos climáticos sucedidos durante la noche del sábado (vientos fuertes del sector sur), que provocaron una gran acumulación pejerreyes (juveniles), carpas y bagres.

En otra línea, Julio Rodríguez, quien estuvo a cargo de la Dirección de Pesca municipal durante la intendencia de Mario Meoni, atribuyó esta catástrofe ambiental a las “decisiones que se vienen tomando desde hace tres años”, en relación con el manejo de las compuertas y los recursos hídricos.

“Estuve 10 años a cargo de la Dirección por una intención y pasión propia, ya que entendía que en Junín se necesitaba mucho trabajo en la pesca deportiva. Esta gestión no lo entiende así y eso trae aparejado los desastres naturales que afectan a todos los que trabajan en torno a la pesca deportiva”, sostuvo.

“La razón de la última mortandad es la falta de oxígeno, la falta de agua y la tormenta de viento que terminó de matar esa parte de los ejemplares y arrastró hacia la costa. El pez que ya estaba afectado y no estaba bien por la falta del oxígeno terminó muriendo a raíz del fuerte viento que lo arrimó a la costa”, explicó el experimentado pescador y conocedor del tema.

“Esta situación arrancó hace unos tres años, cuando por el desmanejo de las compuertas en Junín y la desidia total del Comité de Cuenca dejaron abiertas las compuertas de Mar Chiquita, por lo que se perdió cuatro metros de agua y recursos ictícolas en tres meses, por más que las lagunas estaban desbordadas. Debió ser paulatina y controlada pero acá no se controló absolutamente nada”, manifestó.

“Esta sequía no se puede evitar, pero sí retrasar. Por eso digo que esta mortandad tiene relación con decisiones que se vienen tomando desde hace tres años atrás”, subrayó.

“Lamentablemente, por esa falta de manejo y de control perdimos este año la presidencia del Comité de Cuenta, que estaba presidido por Pablo Petrecca”, se lamentó Rodríguez.

Ahora, “las compuertas que están hoy en Junín son manejadas por gente que no tiene incidencia sobre las lagunas de nuestro partido, ya que el Comité está presidido por el intendente de Leandro N. Alem y no hay el mismo peso”, aseguró.

“La pesca se sigue realizando”

Y destacó que el domingo “recorrí los diferentes brazos de la laguna de Gómez y donde también se notó mortandad de peces fue por la zona de Saforcada, pero con mínimo impacto, sobre la Ruta 7”.

“A pesar de esta situación, la pesca se sigue realizando principalmente en la zona del Puente de Lincoln hacia el norte y noroeste de la Laguna”, finalizó.