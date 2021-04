Covid en Junín: advierten que no se cumplen que los protocolos de prevención y piden "control" al municipio

Referentes del Frente de Todos solicitaron al Municipio de Junín y al intendente Pablo Petrecca que "cumpla con su función, atribuciones y obligaciones y realice los controles necesarios y de manera urgente para frenar la circulación del virus de Covid-19".

En ese sentido, como publicó Democracia, explicaron que es una de las ciudades en donde más vecinos fallecieron por Covid y denunciaron que el Municipio no cumple con su rol de control.

La concejal Natalia Donati expresó que “podemos ver que en todos los decretos que firmó el intendente Petrecca y la Secretaria de Gobierno Agustina de Miguel el Municipio tiene la potestad y la obligación de control de los protocolos y también vemos que esos protocolos no se cumplen. Por eso, es fundamental que si es verdad que quieren cuidar la economía de la ciudad, realicen los controles necesarios para que se cumplan los protocolos, se corte la circulación del virus y todas las actividades puedan seguir abiertas”.

“Durante toda la pandemia, el Municipio fue un actor pasivo, que fue observando y relatando lo que pasaba, pero nunca se puso al frente ni actuó como correspondía. Hoy, le pedimos que realice controles, que haga cumplir los protocolos, con el objetivo de frenar la circulación del virus para que todo el comercio pueda seguir abierto”, afirmó Donati.

Además, la concejal dijo que “el intendente se la pasa diciendo que firmó cientos de convenios con empresas y comercios para mantener abiertas las actividades. Pero está claro que no controló ninguno. Si hubiera controles, no habría un aumento exponencial de los casos como está sucediendo”.

“Es fundamental y urgente que el municipio tome un rol activo, que si quiere cuidar la salud y la economía, cumpla con su obligación de controlar. Vemos gente sin barbijos en las calles, salones, comercios o gimnasios con más gente de la que corresponde. Y obviamente, la ausencia del Municipio”, afirmó Donati.

Además, la concejal afirmó que “la falta de controles y el desorden no es gratuito para la ciudad. Hoy, Junín tiene una de las tasas más altas de mortalidad cada 100.000 habitantes del país. Es la tercera en la provincia de Buenos Aires, con un índice de 260,2 fallecidos para 100.000, cuando ese índice en la provincia es de 167 y en el país es de 127,4. Incluso, la tasa de mortalidad en Junín es superior a la de todas las provincias del país”.

“Por eso, es fundamental que el intendente use las facultades que tiene y controle, que cuide a los juninenses. No es necesario cerrar ninguna actividad, pero sí que el Municipio controle y sancione a quienes no cumplen con los protocolos”, finalizó Donati.