Debate en el Concejo Deliberante en torno a las prioridades del Ejecutivo Municipal

Al mediodía de ayer, en el transcurso de la sesión ordinaria prevista del Concejo Deliberante, hubo una discusión a propósito de una propuesta de Juntos por el Cambio, requiriendo solución para los chicos de las Escuelas Especiales 501 y 502, que carecen de transporte público.

Desde la oposición llovieron las críticas, (si bien finalmente fue aprobado por unanimidad) ya que para esas cosas, dijeron, el municipio recibe recursos del Fondo Educativo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Detalles

A raíz de un pedido de informe, ingreso y tratamiento sobre tablas que fue referido por la edil Melina Fiel (Juntos por el Cambio), se originó todo un debate político sobre el tema prioridades.

La concejal solicitó a la Provincia una solución para el transporte público de las Escuelas de Educación Especial N° 501 y 502, ya que actualmente no contaba con ese servicio por lo cual padres y familiares se hacían cargo de llevar a los chicos a la escuela, pero apuntó que no todos podían hacerlo.

Al respecto, Lourdes Pedroza (Frente de Todos) recordó que no era cierto que los chicos no hubieran podido acudir a la escuela por falta de transporte público sino que el sistema podía ser además de presencial, semipresencial o con asistencia programada, y propuso que aquellos padres que tuvieran un problema al respecto presentaran por escrito un pedido ante el Concejo Deliberante.

Por su parte, la edil Natalia Donatti (Frente de Todos) opinó que si hubo inconveniente con la combi que lleva y trae a los chicos de la escuela a su casa, para eso estaba el municipio, que accede a 600 mil pesos cada día hábil desde el Fondo Educativo Provincial.

La misma opinión tuvo el concejal Maximiliano Berestein (Frente de Todos), quien recordó que el año pasado hubo de superávit del Fondo Educativo de unos 23 millones de pesos y que este año había asignado 50 millones. Propuso también que el intendente gestionara, por ejemplo, arreglando la combi o contratando a un chofer si hacía falta, ya que plata había. “Debe buscar una solución, tiene recursos”, afirmó Berestein.

La iniciativa, más allá de ser discutida, fue aprobada por unanimidad.

Entre los temas aprobados también estuvo la licitación privada para la provisión de “Montaje y puesta en funcionamiento del sistema de maquinarias, tramoya y vara” del Teatro de la Ranchería.

También se intensificó la discusión en torno de las prioridades del Ejecutivo Municipal. Berestein señaló que en primer término debían estar las escuelas y el arreglo de la combi, si correspondiere, y luego las refacciones en el Teatro de la Ranchería, a las que se destinarían alrededor de 4 millones de pesos.

Ley Micaela

La concejal Maia Leiva (Frente de Todos) abordó la solicitud al Ejecutivo Municipal para que informara sobre el estado de cumplimiento de la Ley Micaela en el municipio de Junín y que dijera qué cantidad de empleados estaban capacitados sobre la norma, ya que era fundamental que se conociera la temática en la comuna.

Cabe recordar que la normativa establece “la capacitación obligatoria en la temática de Género y Violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, cualquiera sea su nivel o jerarquía”.

Al respecto, la edil Malena Fiel aclaró que el 28 de abril era la fecha fijada para hacer la capacitación sobre tales temas, en el Concejo Deliberante.

Instituto N° 129

Declararon de interés municipal el 50° Aniversario del Instituto Superior de Formación Docente N° 129 (Escuela Normal), que se celebrará el 10 de mayo.

En mayo de 1971, se da inicio al Nivel Terciario con la formación de Profesores para la Enseñanza Primaria. Actualmente se dictan las carreras de: Profesorado en Lengua y Literatura, Profesorado de Biología, Profesorado de Química, Profesorado de Física, Profesorado en Filosofía, Profesorado de Historia, Profesorado de Geografía y Profesorado de Inglés y Profesorado de Nivel Inicial.

Al respecto, la presidenta del bloque del Frente de Todos, Victoria Muffarotto, sostuvo que “en la actualidad la institución cuenta con más de 1000 alumnos y cada año se suman 200 ingresantes de alumnos y alumnas de Junín y la región”.

Ciudadana ilustre

Entre los despachos de comisión aprobados figura el de declarar Ciudadana Ilustre post mortem a la doctora Elvira del Carmen Rau Guiñazú, conocida como Elvira Rawson de Dellepiane, ya que el próximo 19 de abril se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de esta mujer nacida en Junín.

Cristina Cavallo (Juntos por el Cambio) destacó a la nombrada por ser una mujer vanguardista del siglo XIX, que desde muy chica se traslada a Mendoza con su familia, donde realizó los estudios primarios y secundarios. Siendo maestra, se traslada a Buenos Aires para estudiar medicina, siendo la única mujer de su promoción y la segunda mujer argentina que fue médica. Precursora de los derechos de la mujer, luchadora por los derechos cívicos, en un plano de igualdad con el hombre.

Pase a comisión

El Frente de Todos presentó un proyecto que pasó a comisión para su evaluación que trata de la suspensión del cobro del Estacionamiento Medido en Junín.

Por su parte, el doctor Javier Prandi propuso el pase a comisión de la iniciativa para que se declare de interés municipal el 30° Aniversario del programa Magazine.