Dudas sobre la Mesa de Salud

La concejala Victoria Muffarotto (Frente de Todos), ante el funcionamiento de la nueva Mesa de Salud ampliada, conformada por el municipio, preguntó qué criterio usó el Ejecutivo para elegir a sus integrantes, que tendrían voz y voto para tomar decisiones en un marco de pandemia, en la ciudad de Junín.

“Este año, cuando fui convocada, me encuentro con una Mesa de Salud mucho más ampliada que el año anterior, con muchas más instituciones, que sobrepasaban lo netamente sanitario, con más de 50 integrantes”, dijo.

“Me parece muy bien que haya una mesa integrada por muchas instituciones intermedias, pero no sabemos con qué criterio el intendente conformó esa mesa sanitaria. Las reglas tienen que estar claras y escritas, porque, por ejemplo, vemos que están convocados sindicatos, pero no todos sino algunos, entonces uno se pregunta qué criterio se usó para elegir a quienes van a votar las decisiones locales”, cuestionó.

Muffarotto dijo que si la Mesa de Salud va a tener poder resolutivo, hay que saber cómo fue conformada, más aun si sus decisiones pueden violentar normas que ya tenían jerarquía constitucional.