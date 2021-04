“Mi compromiso en Junín es absoluto con Pablo Petrecca”, aseguró D´Andrea

Tras el “ruido” interno que generó en el PRO la reunión del presidente del Concejo Deliberante de Junín, Gabriel D´Andrea, con Emilio Monzó y parte de su equipo, en un hotel de nuestra ciudad, el concejal afirmó en una entrevista con Democracia que mantiene su compromiso con el intendente Pablo Petrecca, despejando lecturas y rumores de renuncia, que fueron descartados ayer por todas las fuentes consultadas por Democracia.

“Se hizo más ruido del que realmente merece el tema, lo hablé con el intendente, y por supuesto que mi apoyo hacia él es absoluto”, afirmó el edil. “Monzó me parece uno de los dirigentes más importantes que tenemos dentro de Juntos por el Cambio, una persona que condujo la Cámara de Diputados hasta el final del ciclo del anterior gobierno y lo hizo de manera impecable. Representa el consenso, el diálogo permanente, acercar posturas y tratar de entender la mirada del otro. Necesitamos de este tipo de dirigentes, como de tantos otros que están dentro del frente o fuera de él”, dijo.

“Mi compromiso, en Junín, es absoluto con Pablo”, remarcó, se diferenció del sector que conduce Jorge Macri (al cual pertenece el jefe comunal juninense) en el ámbito provincial.

“No hay dudas del liderazgo de Petrecca”

Por su parte, el senador provincial por Juntos por el Cambio Juan Fiorini afirmó a este diario: “Juntos por el Cambio es una alianza de partidos y uno de ellos es el PRO, pero hay otros. Estamos en una etapa de presentar las alianzas y se discute qué partidos van a formar parte para la elección. En ese marco es que Monzó está armando y construyendo, buscando referentes en cada lugar, que es algo que hacen todos los partidos; incluso el PRO está creciendo en toda la Cuarta Sección, con Jorge Macri. Hemos hablado con Gabriel (D´Andrea), que es un funcionario de confianza del intendente y cumple una función muy importante. Las cosas están claras, no hay dudas del liderazgo de Pablo (Petrecca). Gabriel habló conmigo personalmente y me transmitió todo el apoyo y va a seguir como hasta ahora”.

Y el legislador amplió: “Si bien es una foto con Emilio, que no forma parte del PRO, la intención de esta agrupación es formar parte de Juntos por el Cambio, así que bienvenido el diálogo y las discusiones dentro del frente, pero obviamente prefiero que esto se haga en una mesa de trabajo y no a través de una conferencia de prensa”.

“Hay que tener en claro que todos tenemos como objetivo volver a gobernar para continuar con esa transformación que comenzó en 2015, porque hoy estamos viendo las consecuencias de la vuelta del kirchnerismo, el ataque a los diferentes poderes y cómo se está rompiendo el tejido social y la economía”, consideró.

“Todas las personas que compartan los valores democráticos, de la República y la libertad podemos trabajar dentro de Juntos por el Cambio, porque hoy queda demostrado que ese camino que se empezó era el correcto”, manifestó.

En tanto, el concejal petrequista Juan Tolosa Rossini afirmó a este diario: “En lo local no veo que cambie nada, sigue todo igual, no hay ni medio cuestionamiento y mucho menos una fractura, en cuanto a la relación de D´Andrea con Petrecca, y a la posición que ocupa, eso no tiene ni una astilla y tampoco se cuestiona el liderazgo de Pablo Petrecca, tanto en la ciudad como en la región”.

Diferencia en Provincia

Y añadió: “Sí veo que hay una diferencia en el pensamiento en cuanto a lo provincial. Si bien el referente es Jorge Macri, para algunos, y me incluyo, en otros casos, como el de D´Andrea, eligió como referente a Monzó, que si bien hoy no forma parte del PRO, se definirá más adelante si podría llegar a ser una alternativa. Pero está muy bien la amplitud de pensamiento dentro de Juntos por el Cambio, sin que haya una ruptura o se genere algún daño”.