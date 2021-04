Berestein dijo que el Consejo Económico y Social está “frenado”

Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos denunciaron que “los concejales del bloque de Juntos por el Cambio tienen frenado el proyecto de creación del Consejo Económico y Social”.

El concejal Maximiliano Berestein sostuvo que "luego de trabajar en el diálogo y el consenso con más de 15 instituciones de la ciudad y que estas hayan coincidido en la necesidad de generar un espacio de debate y generación de ideas formal, a finales de 2020 presentamos para su discusión en el HCD el proyecto para la creación del Consejo Económico y Social. Sin embargo, los concejales de Juntos por el Cambio lo han cajoneado para no discutirlo”.

"Hoy, la pandemia nos vuelve a golpear y lamentablemente por mezquindades políticas estamos perdiendo la oportunidad de contar con un Consejo Económico y Social que nos permita arribar a consensos como comunidad", aseguró Berestein.

A su vez, indicó que "desde que presentamos el proyecto en diciembre del año pasado, la comisión de Legislación que preside el concejal Marcelo García ya se ha reunido al menos 10 veces, sin embargo, pese a que se lo he pedido en cada reunión, aún no incorpora el proyecto para su discusión en el orden del día. Claramente, hay una decisión política de cajonear nuestra propuesta y tiene el respaldo del intendente Pablo Petrecca".