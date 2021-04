“No estoy pensando en ser candidato a senador en 2021”, afirmó Petrecca

-La llegada de la segunda ola a Junín es inminente.

-Estamos muy preocupados. Si bien en Junín todavía la situación está controlada, podemos ver lo que está pasando en otros municipios y esto va a llegar. Tenemos que concientizar, protegiendo la salud y las fuentes laborales.

-Usted es crítico del modo en que se implementó la vacunación.

-Cuando se saltea la institucionalidad se deja de lado a los intendentes, que son los que conocen el territorio y a los vecinos. El nivel de fallecidos en Junín tiene que ver mayormente con que el virus entró en los geriátricos y todavía quedan lugares cerrados sin vacunar.

-¿Tiene diálogo con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni?

-La semana que viene (por esta semana) tengo una reunión con el ministro para ver de qué forma, en conjunto, podemos lograr que el impacto de la obra del puente bajo nivel sea el menor posible y poder ver la obra final que, en definitiva, va a integrar la ciudad. Cuando me reuní en febrero de 2020 nos pusimos de acuerdo en tres obras fundamentales: el puente bajo nivel, que está por comenzar, la nueva terminal, que está por ser licitada, y nos queda pendiente el aeródromo, pero tengo la palabra del ministro de que se va a realizar.

-¿Cómo define la relación con el Gobierno bonaerense?

-No tengo la mejor relación. ¿Podríamos trabajar mejor? Sí, y estoy dispuesto. Pero hay legisladores locales y provinciales que tienen mejor sintonía, bueno, que gestionen ellos. Estoy dispuesto a hacer de chofer, nos sacamos la foto juntos, pero yo quiero fondos para Junín, mi responsabilidad es con Junín.

-¿Va a terminar su mandato o piensa en ser candidato en estas elecciones?

-Tengo la responsabilidad de terminar el mandato para el cual me han elegido los juninenses, pero también soy parte de un espacio político y la elección de este año es crucial. En la Cámara de Senadores bonaerense hoy tiene la mayoría Juntos por el Cambio y gracias a esa mayoría hemos logrado, por ley, el fondo de infraestructura municipal, las dos únicas obras que ha logrado Junín. Como intendente estoy muy preocupado, porque si la elección no es buena para Juntos por el Cambio podemos perder esa mayoría. Mi función es terminar el 10 de diciembre de 2023 mi mandato y trabajar para lograr los mejores candidatos en la Cuarta Sección; no estoy pensando en ser candidato a senador en 2021.