Emilio Monzó sumó voluntades en Junín

En nuestra ciudad, Emilio Monzó presentó una mesa de trabajo conformada por dirigentes políticos, sociales y empresariales, en el marco de su armado político en la provincia, con la mira puesta en las primarias. "Buscamos ser una opción competitiva que participe de las PASO dentro de Juntos por el Cambio, convencidos de que el camino es el diálogo, el consenso y la apertura del espacio", expresó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, Monzó destacó la heterogeneidad del grupo integrado por dirigentes del PRO y de la UCR, pero también del Partido Fe y del PJ, así como sectores independientes. En este sentido, sostuvo que "son todas personas valiosas que quieren lo mejor para Junín, que van a seguir apoyando la gestión del intendente (Pablo Petrecca) y que van a trabajar para ampliar Juntos por el Cambio".

Del encuentro participaron Gabriel D Andrea, presidente del Concejo Deliberante local; Ariel Díaz, ex secretario de Hacienda municipal; Sergio Adaro, presidente del Partido Fe en Junín; Diego Ruiz, ex presidente de la Sociedad Comercio e Industria y Rosario Sosa de la Fundación Innovación Política Argentina (INNPOA), entre otros.

También participaron Marcelo Tapia, presidente de la Asociación de Comercios, Industrias, Profesionales y Emprendedores (Acipe); Fernando Scanavino, ex director de la OMIC de Junín y presidente de la Asociación Civil por la Defensa de los Consumidores y el Medio Ambiente (Adecma); y el diseñador Mariano Briolotti, presidente de la Fundación Innovamos.

Consultado por la reunión, Gabriel D'Andrea subrayó "la importancia de sumarnos a la construcción de un espacio abierto y plural bajo la conducción de un dirigente tan importante dentro de Juntos por el Cambio y a nivel nacional, como lo es Emilio Monzó, al mismo tiempo que a nivel local seguimos acompañando al intendente Petrecca”.

Por su parte, Sergio Adaro afirmó que “la mitad del país está sumergido en la pobreza y los que venimos trabajando en los barrios hace tiempo sabemos que hay que ayudar y poner el hombro, pero también hay que construir una cultura ligada al trabajo y la producción, sobre todo en nuestra ciudad. El Estado tiene que aprender a intervenir en los lugares más humildes, no alcanza con planes sociales, hay realidades más profundas", puntualizó.

En tanto, Ariel Díaz opinó que “estamos transitando un momento político y sanitario en el que debe primar el diálogo para lograr acuerdos de gobernabilidad que nos permitan a los argentinos, y a los juninenses en particular, pensar un país y una ciudad desde la diversidad de ideas, objetivos que también persigue Emilio Monzó, por lo que estoy muy contento de que nos acompañe". Y agregó: "Desde este espacio que integra Juntos por el Cambio, vamos a acompañar al intendente siempre pensando en sumar y construir en beneficio de la ciudad”.

Asimismo Diego Ruiz planteó la necesidad de que Junín sea reconocida como “la ciudad del conocimiento”. Y consideró: “Debemos conseguir una ciudad con una fuerte impronta productiva para generar riqueza local y empleo genuino apoyándonos en la Universidad, en las escuelas técnicas y en los centros de formación que son los promotores y generadores del conocimiento, entendiendo la demanda laboral a futuro y promoviendo la industria 4.0. Debemos valorizar a la política como la herramienta para mejorar la vida de la gente, dejando las mezquindades de lado y pensando en la ciudad a mediano y largo plazo. Debemos plantar el árbol sin especular con quien disfrutará de la sombra”, recalcó.

Rosario Sosa comentó: "Acompaño a Emilio Monzó a través de la Fundación INNPOA ya que creo fervientemente en la necesidad de articular espacios democráticos en todos los ámbitos donde nos desempeñemos". Y añadió: "Deseo insertar las políticas desarrolladas por la Fundación para el distrito, trabajando en garantizar el derecho social a la educación a cada niño, niña, adolescente y adulto en una institución educativa participativa y democrática".

Marcelo Tapia habló sobre el rol de la producción y resaltó: “Estoy convencido que los que somos PyMES debemos involucrarnos dentro de un espacio político que trabaje para consensuar políticas productivas. Los productores somos el sector menos representado en los últimos 40 años en la política doméstica a pesar que mantenemos el 90% de la economía activa en nuestro país y generamos y sostenemos el 80% de los empleos", aseveró.

Por último, Fernando Scanavino se refirió a la interna de Juntos por el Cambio a nivel provincial y expresó que “Emilio Monzó y su espacio representan una renovación en Juntos por el Cambio. Tiene un discurso y una manera de pensar basadas en un diálogo auténtico, y una experiencia de gestión notable que ha mantenido a través de los años. Representa la demanda de una sociedad que está agotada de una grieta que lejos de solucionar los problemas reales los viene a profundizando", destacó.