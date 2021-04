Juan Antonio Abdala, el primer entrevistado en el programa Los Cuatro Elementos

El exjugador de Argentino, Juan Antonio Abdala, fue el primer entrevistado en el nuevo programa Los Cuatro Elementos. Se trata de una serie de entrevistas que buscan contar las historias de vidas que dejaron huella en Junín. Conducido por Rocío Giaccone, recorre momentos clave en la vida de cada entrevistado: su biografía, historia, recuerdos y profesión.

Capítulo tras capítulo, se busca reconocer el esfuerzo, el valor y el trabajo de quienes tenían un objetivo y no pararon hasta conseguirlo, transformando su vida y la de los demás, contribuyendo a la comunidad a la que pertenecen.

El primer capítulo se centra en la historia de Juan Antonio Abdala, fuertemente ligada al barrio de Las Morochas y al club Argentino de Junín.

“Yo viví una historia única con Argentino. Cumplí mi sueño de pibe. Yo no anhelaba otra cosa que no sea jugar algo importante con el club”, dice Abdala en el primer capítulo de los Cuatro Elementos, en el que relata su infancia en el barrio de Las Morochas y sus inicios en el básquet profesional.

Juan Antonio recuerda esos años con alegría y un poco de nostalgia: “Yo creo que todo el grupo de pibes, que toda mi camada, le dimos mucha felicidad no solamente al club sino al barrio (de Las Morochas). Mucha alegría, esas murgas de Navidad cuando salíamos a la calle y la gente salía a brindar con nosotros, a bailar, tocábamos cualquier cosa y la gente salía y le dábamos alegría. Un poco también lo que falta hoy, unión, alegría”.

Y considera que “el tiempo pasado fue distinto, pero también creo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los valores, con el compromiso y que el ser humano puede reivindicarse todo el tiempo. Me parece que lo podemos tener presente eso, tal vez son otras generaciones de pibes que lo pueden hacer si quieren, no es que todo está perdido ahora, nada está perdido, se puede construir todo el tiempo”.

La segunda parte de la entrevista a Juan Antonio Abdala se emitirá el martes a las 21 por TeleJunín (frecuencia 7 de Cablevisión y por www.telejunin.com) y el miércoles a las 13 por la misma señal.

Los capítulos ya emitidos pueden verse por el canal de YouTube de “Los Cuatro Elementos TV” y en las redes sociales del programa.