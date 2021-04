Emilio Monzó en Junín: “Tenemos que construir una alternativa de gobierno”

El expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, visitó ayer Junín para mantener un encuentro con referentes de su sector político. Además, el exministro de Asuntos Agrarios de la Provincia se reunió con autoridades de la Unnoba.

En una conferencia de prensa brindada en el hotel Cerrito Colorado, el precandidato a diputado nacional en las próximas PASO, que buscará llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2023, se refirió a la construcción del espacio de Juntos por el Cambio, la pandemia y la necesidad de ser una alternativa al kirchnerismo. También a la importancia de delegar medidas en los intendentes.

“Escuchar al interior”

En el marco del armado político en la Cuarta Sección de cara a las PASO, Monzó remarcó que el de hoy es “un contexto muy complicado”.

“Es un momento atípico para todos y lo que hacemos es conversar con los diferentes dirigentes de la provincia de Buenos Aires, mientras se pueda hacer”, destacó, de cara a las elecciones del 8 de agosto.

Si bien consideró que no puede hablar de un “armado de la Cuarta Sección” en este contexto, destacó el encuentro con políticos pero también “con parte de la sociedad, de las empresas más emblemáticas de cada distrito para ver cómo están transcurriendo esta situación. Es muy difícil hoy pensar en candidaturas, hablar rápidamente de las PASO cuando este contexto nos tiene preocupados para los próximos días”.

“Más que hablando desde la centralidad, estoy escuchando. Hay que escuchar al interior, las realidades distintas en un país donde las políticas públicas son homogeneizadas. Una cosa que dejó en evidencia esto es justamente las medidas que se toman por el covid. Creo que es un buen momento para comenzar con un federalismo también en cuanto a las medidas”.

Aseguró que “este año las medidas tienen que ser más eficientes que eficaces. El Gobierno nacional, provincial y de la Capital Federal tienen que tomar medidas específicamente para el AMBA, que es un estado particular, donde se mezclan los distritos y no hay límites geográficos para el transporte de personas, de mercaderías”.

No obstante, aclaró que difiere del interior y su situación: “En el interior ya somos una burbuja en sí misma. Mi pueblo, Carlos Tejedor, el propio Junín”. Y agregó sobre la educación, “¿qué vamos a hacer? Si nosotros podemos controlar acá. El año pasado hemos perdido en mi pueblo un año en que los chicos puedan ir al colegio, y si lo miramos desde este lugar y desde este momento, la verdad es que fue absurdo. Porque un pueblo como Carlos Tejedor o Baigorrita para poner una burbuja bien pequeña, ¿cuál es la razón por la que los chicos no hayan transcurrido un año escolar de manera normal si se podía controlar? Pero claro, el miedo, el temor, hizo que tomáramos medidas fuertes y eficaces en el control”.

Delegar medidas a los intendentes

Monzó refirió que “este año, que ya vivimos lo que pasó el año pasado, a mi criterio, deberían delegarse en los intendentes y en los gobernadores las medidas locales porque van a tener mucho más eficiencia, van a tener mucho más en cuenta las realidades locales y no nos vamos a manejar por medidas que se tomen mirando al AMBA o el Conurbano bonaerense como han sido hasta ahora”.

En esa línea, en el marco de su aspiración a ser gobernador, aseguró: “Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, la descentralización. Te diría que me animo a reformar la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Volver a la autonomía que en algún momento se pensó de los municipios. Tienen que volver a adquirir autonomía, tener manejo de recursos y no se tiene que estar pendiente del gobierno de turno para hacer una obra en Junín o en cualquier lugar de esta zona. Descentralización para la salud, la educación. Inmediatamente apelaría a una reforma de la Constitución para eso”.

Y fue más allá: “Rompería el sistema electoral, como segunda medida. Separaría hasta constitucionalmente la elección del gobernador de la provincia de Buenos Aires de la del presidente de la Nación. Hace mucho tiempo que votamos un presidente de la Nación para que nos gobierne la Provincia de Buenos Aires y los gobernadores están siendo invisibles. Pondría la elección separada para que los bonaerenses sepamos bien y juzguemos bien al gobernador sin mirar la realidad nacional”.

Alternativa de gobierno

Consultado sobre la posible construcción de una alternativa al kirchnerismo, reconoció que no es fácil pero que esa será una diferencia “sustancial”.

“Desde 2011 a 2015 lo que construimos fue una fuerza política para ganarle al kirchnerismo. En este caso, tenemos que construir una alternativa de gobierno. Es decir, prepararnos para gobernar mejor que el kirchnerismo a partir de 2023 y creo que arrancamos con mucha ventaja con respecto a lo que pasó en 2015”, destacó Monzó.

En esa línea, destacó que “la experiencia de los últimos cuatro años han hecho que hayan surgido dirigentes y se hayan consolidado a nivel nacional como Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, la propia María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo y otros actores de este espacio que tienen la experiencia. Algunos han sido gobernadores, funcionarios importantes pero además hoy tienen el conocimiento público de casi todo el país”.

“Me parece que eso nos ayuda a formar una alternativa mucho más sólida de la que nosotros formamos en aquel 2015 que casi tuvo como leitmotiv por parte de la sociedad, ganarle al otro. En esta instancia tenemos que lograr el voto de la gente porque está convencida de que podemos gobernar mejor que el otro. Esta va a ser la diferencia sustancial. Por supuesto que en este contexto, y pongo mucho énfasis para alertar a la gente por lo que puede llegar a venir en los próximos días, las posibilidades de un armado son mucho menor”.