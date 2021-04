Entregan módulos de alimentos para alumnos no incluidos en el SAE

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, y la directora de Educación, Orlanda D’Andrea, estuvieron en el predio Beto Mesa donde se realizó una nueva entrega de módulos de alimentos para los alumnos de los distintos niveles que no están incluidos en el Servicio Alimentario Escolar pero que, por la pandemia, comenzaron a necesitar dicha asistencia. Estas entregas se realizan desde junio del año pasado, a 800 niños, niñas y adolescentes del Partido de Junín.

Al respecto, Petrecca afirmó: "En el año 2020 hubo momentos de mucha crisis y de situaciones complejas, por eso en marzo de ese año convocamos a todas las instituciones para conformar la Mesa Social, de la cual participaron más de 60 instituciones de la ciudad. Además, hubo empresarios que colaboraron y jóvenes que ayudaron a repartir y pudimos llegar a más de 7.000 familias de la ciudad".

"En cuanto a los chicos que asisten a las escuelas del Partido, el objetivo fue sumar un adicional porque lo que estaba enviando la Provincia no alcanzaba. Por eso decidimos hacer nuestro aporte desde junio del año pasado. Esto es algo fundamental, ya que hay muchas familias que, a pesar de que están trabajando, aún no recuperaron su situación económica y cuando van al supermercado los precios son muy elevados. Entendemos que la situación es muy difícil y por eso los acompañamos con estas entregas", agregó el intendente.

"Estos módulos se confeccionan con los nutricionistas y son iguales a los que entrega la Provincia. Es un trabajo articulado que hacemos con las escuelas y con el área de Desarrollo Social", aclaró Petrecca y enfatizó: "Siempre estamos cerca de los vecinos que necesitan un acompañamiento del Estado. Este es un esquema que hemos incorporado y que continuaremos en esta compleja situación económica y social que estamos viviendo".

Para finalizar, el jefe comunal expresó: "Debemos tener la sensibilidad de poder escuchar y acompañar a quienes más lo necesitan. También escuchamos a las instituciones y al sistema educativo, volcando los recursos que tenemos desde el Estado municipal para el beneficio de los chicos y sus familias. Hay un gran trabajo desde la Dirección de Educación y el área de Desarrollo Social, en contacto permanente con las escuelas, viendo cuáles son sus necesidades. Deseamos en un futuro poder incorporar a estas familias al SAE que viene desde Provincia, pero hasta que eso suceda vamos a estar desde el municipio acompañando. Esto tiene que ver con la escucha, el diálogo y la sensibilidad que siempre tenemos para acompañar a los que más necesitan".

Por su parte, la directora de Educación, Orlanda D’Andrea, manifestó: "Desde el mes de junio del año 2020, el intendente decidió asistir a las familias con estos módulos que denominamos Extra Sae, que están destinados a las familias que no forman parte del SAE y no reciben los módulos que envía Provincia. Durante un tiempo hubo un remanente de módulos de SAE que llegaron hasta el mes de junio, pero después comenzaron a adquirirse con fondos municipales. Se hizo un relevamiento y se elevó a Provincia, pero nunca tuvimos una respuesta. Por eso, desde entonces estamos ayudando a estas familias para que nadie se quede sin este módulo que es tan necesario".

"Los módulos de alimentos son iguales a los que entrega Provincia y se elaboran de manera articulada con el Observatorio Nutricional, cumple todas las demandas que vienen en la resolución de Provincia. Estos mismos módulos son los que hacemos para entregar en cada una de estas asistencias a las familias", dijo D’Andrea.