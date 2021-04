No sucedía hace dos meses: por tercer día consecutivo hubo más de 30 casos de Covid

Por tercer día consecutivo, entre martes y jueves, en Junín hubo más de 30 casos de coronavirus, una situación que no se daba desde hace dos meses.

En efecto, la Secretaría de Salud informó en la mañana de ayer que se registraron 25 nuevos casos de coronavirus de 52 muestras analizadas.

Por otra parte, se sumaron siete casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Del total, ocho son por contacto estrecho y el resto tiene nexo en estudio.

Asimismo, hay 54 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios y 430 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 7469 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 166 juninenses contagiados activos y ocho confirmados no residentes. También se registran 228 personas fallecidas de Junín. Además ya se han recuperado 7663 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó que 16 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 80 sospechosos de los cuales 10 son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

En la Provincia

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 1.037.954 tras confirmarse 11.059 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó ayer el Ministerio de Salud provincial.

Según la cartera a cargo de Daniel Gollán, en el territorio bonaerense fallecieron 28.771 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

Asimismo, se informó que 5.674.561 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra la Covid-19.

La cartera sanitaria detalló que ayer se inmunizó a 82.138 personas y que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 1.889.612 -1.624.131 con la primera dosis y 265.481 con la segunda-.