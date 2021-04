Los residentes del barrio San Cayetano consideran que hace tiempo que no se ve la mano del estado interviniendo para dar respuesta a sus necesidades. Si bien hay cosas que se hicieron, lo cierto es que reclaman una participación más activa del municipio.

“El barrio viene quieto, estamos esperando obras, ya sea en calles como en alumbrado público”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Juan Carlos Screpi.

Justamente, el estado de las arterias que todavía son de tierra y las deficiencias en la iluminación en la vía pública son las demandas más urgentes para los vecinos de esta zona que creen que no están incluidos dentro de las prioridades de la gestión comunal en este tiempo.

Alumbrado público

De acuerdo a lo manifestado por los lugareños, el alumbrado público es uno de los servicios que requiere más atención. Sobre todo porque, en esta zona, la iluminación de las calles data del año 1960, por lo que se hace necesaria su revisión.

“Las luces que tenemos hoy son muy tenues, hay pocas y a eso hay que agregarle las arboledas altas que tapan las luces, entonces tenemos calles oscuras”, resume Screpi.

Con todo, el dirigente barrial señala que ya hubo una reunión con el secretario de Obras y Servicios Públicos: “Nos prometió la reconversión del alumbrado, algo en lo que tanto hincapié hacíamos nosotros. Nos dijeron que es un proyecto que en breve va a estar puesto en marcha, así que esperamos esa reconversión que, aparentemente, se va a llevar a cabo”.

Según los que pudieron recabar los fomentistas, son 166 las columnas designadas al barrio “y se van a ir colocando sobre las calles que tienen asfalto y las que tienen cordón cuneta”, al tiempo que “se van a retirar los colgantes que están en este momento”.

“Todas las obras son bienvenidas para todos los barrios, pero hay prioridades y se ve que los sectores periféricos no son prioritarios, les faltan obras”.

Juan Carlos Screpi

Pte. sociedad de fomento.

Las calles

En la zona más próxima a la Ruta Nacional 188 hay varias cuadras que todavía no tienen asfalto, un tema sobre el que los fomentistas están poniendo el acento.

“El mantenimiento de las calles de tierra es el mismo que se ve en todo Junín -explica Screpi-, hoy tuve la suerte de que me llamaron y me dijeron que están trabajando en las calles de San Cayetano, pero por momentos son intransitables”. Se trata de algunas cuadras de Primera Junta, Chilavert y otras arterias que se conectan con la ruta. “Es tremendo salir los días de lluvia por esas calles, que tienen poco mantenimiento”, agrega el fomentista.

Es por ello que los residentes -principalmente los de ese sector- están solicitando que se haga una obra de asfalto o, al menos, de cordón cuneta y base estabilizada. “Uno está pidiendo una mejora, pero me dijeron que se haga un consorcio para poder llevar esa prestación. Eso no lo veo viable”, analiza Screpi.

Avenida Libertad

El presidente de la sociedad de fomento suma otra preocupación, que es el estado de la avenida Libertad. “Está completamente deteriorada, desde Rivadavia hasta la intersección de la Ruta 188, es intransitable para el ciclista, el motociclista y para los autos”, asevera.

En tal sentido, Screpi pone este caso como ejemplo de que el foco no está puesto en las zonas alejadas del centro: “Tantos millones de pesos se van a gastar en la avenida San Martín para poder hacer ahí una ciclovía, pero no se ve que se use esa arteria por parte de los ciclistas, mientras que veo muchas bicicletas en Libertad. Todas las obras son bienvenidas, para todos los barrios, pero hay prioridades y los sectores periféricos no son prioritarios, les faltan obras, necesitan iluminación, están oscuros”.

Las buenas

En cuanto a la seguridad y el tránsito, los fomentistas observan que son buenas las acciones.

“El barrio San Cayetano está muy seguro, hay un patrullaje continuo y tenemos a los bicipolicías, casi siempre apostados en la zona de la plaza. No hay quejas sobre eso”, afirma Screpi.

Y sobre la circulación vehicular, sentencia: “Está tranquilo. No es un barrio de mucho movimiento ni de altas velocidades”.

La sociedad de fomento

Hace pocas semanas se desarrolló la asamblea para renovar las autoridades de la sociedad de fomento del barrio San Cayetano. Después de un año en el que no se pudieron hacer reuniones, finalmente se pudo regularizar la situación de la entidad.

“Hicimos el llamado, con una buena difusión, y se acercaron unas treinta personas, lo que da la pauta de que la gente no se involucra”, se lamenta el presidente de la institución, Juan Carlos Screpi.

Lo cierto es que en esa reunión se terminó renovando el 50% de la comisión.

Para los fomentistas ahora el foco está puesto en la posibilidad de desarrollar algunos de los talleres que el municipio ofrece a la comunidad.

“Es una gran problemática porque muchos de ellos exigen un contacto cercano entre el profesor y los alumnos, más allá del cumplimiento de los protocolos. Así que me quedan dudas si vamos a poder traer talleres a nuestra sede”, concluye Screpi.