Femeba advierte sobre riesgos si los médicos se afilian directamente al IOMA

El doctor Sandro Scafati, secretario de Gobierno de Femeba (Federación Médica de la provincia de Buenos Aires), en diálogo con TeleJunín, se refirió a la solicitada publicada en distintos medios de comunicación, referente a IOMA.

Tras señalar que la federación médica nuclea a todos los círculos médicos de 121 partidos de la provincia de Buenos Aires, contando con 10 mil médicos que atienden a 1.200.000 afiliados de IOMA, hizo referencia a la posición actual entre ambas instituciones.

“Hace 70 años que tenemos un nexo contractual con el IOMA, el último contrato tiene 28 años, por el cual nuestros médicos ingresan al listado para prestar servicio luego de un tamizaje que se exige formación y calidad de atención. Lo que hemos brindado hasta el momento ha llevado a los afiliados a poder contar con una libre elección de sus médicos y libre tránsito en todo el corredor de la Provincia, es decir, un afiliado puede atenderse en distintas localidades sin ningún problema”, explicó Scafati.

Según el directivo, el IOMA avanza en abrir policonsultorios para prestar un servicio a los afiliados donde haya zonas de conflicto, no se cuenten con especialistas o se den distintas circunstancias, entre estas el cobro indebido, o que hacen que los afiliados no puedan concurrir a la consulta.

“IOMA tiene todo su derecho en hacerlo – afirmó Scafati-. Pero el problema es que el IOMA avanzó con esto en Avellaneda, Quilmes, Olavarría, donde no había conflictos ni falta de accesibilidad para los afiliados a la atención. Tratan de promover un sistema de facturación, o de afiliación directa de médicos a IOMA, sin control (por parte de Femeba o Círculos Médicos)”.

De acuerdo a lo expuesto, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires reclama en primer término que se siga respetando el convenio vigente, que en los policonsultorios trabajen los médicos que pertenecen a las entidades primarias (Círculos Médicos), puesto que en casi todos los partidos el mayor porcentaje de los médicos del Distrito pertenecen a estas; y que las entidades siguieran garantizando la calidad de la consulta.

A la pregunta de si podía haber profesionales que adhirieran a la propuesta de IOMA, teniendo algunos problemas de mala praxis, el directivo dijo que en un sistema que permitía adherirse y trabajar, sin que existieran los controles específicos que realizaban actualmente los círculos médicos en sus localidades, existían riesgos.

Dijo que las entidades colegiadas cuando recibían la solicitud de adhesión del médico, pedían todos sus antecedentes y las normativas al colegio médico asimismo el certificado de ética profesional del individuo y si se había desempeñado como profesional en otros distritos del Colegio. Apuntó que toda esa documentación se elevaba a la Femeba y recién ahí el profesional recibía el alta para poder efectuar su trabajo.

“Esto da una base de garantía en cuanto a la calidad de los profesionales”, apuntó.

Finalmente el doctor Scafati afirmó que hasta el momento no había una mesa de diálogo con IOMA como para discutir la situación planteada, que podía tener “cantidad de caminos de acuerdo”.