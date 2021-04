Renovados chispazos entre oficialismo y oposición en la mesa sanitaria de Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio), encabezó ayer una nueva reunión de la mesa sanitaria ampliada para analizar la situación epidemiológica de la ciudad y, a partir de la escucha y el consenso, evaluar acciones a seguir ante la llegada de la segunda ola de Covid-19.

La convocatoria incluyó a representantes de la oposición, en un intento de acercamiento luego de las tensiones que derivaron el año pasado en la interrupción de estos encuentros ampliados. Además participaron autoridades sanitarias, cleros, fuerzas de seguridad, autoridades educativas, representantes de distintos sectores políticos, sindicatos y referentes del sector productivo, cultural y deportivo.

Tras finalizar el encuentro, realizado en el complejo General San Martín, Petrecca afirmó: "La pandemia y la cuarentena nos dejaron muchas enseñanzas y el 2020 fue muy difícil para todos. Hemos tomado decisiones en un contexto complejo, con muy escasa información y con muy poca autonomía local. Desde el inicio hemos conformado diferentes mesas como la de salud, económicas, sociales y ahora convocamos a una nueva mesa sanitaria ampliada, antes de que la situación sea más compleja en la ciudad, que sabemos que lo va a ser".

"Hoy convocamos a muchos más sectores para la que denominamos una mesa de crisis. Entre ellos, el sector de la salud, al que quiero agradecer por el tremendo esfuerzo que están haciendo. Y el productivo, con el cual también tenemos mucho diálogo", expresó el funcionario.

“Siempre trabajamos sobre la salud y la economía y hoy los resultados nos dan la razón”, se ufanó.

“Acá dejamos de lado las cuestiones políticas, porque como intendente represento tanto al vecino que me votó como al que no. Nuestra responsabilidad es llevar políticas públicas que impacten lo mejor posible en la sociedad y eso nos debe unir a todos, tanto al Gobierno como a la oposición, y trabajar todos juntos por Junín. Este es mi objetivo y es el planteo que haremos a futuro", sostuvo.

"Estaremos esperando las nuevas normativas provinciales y nacionales para volver a juntarnos y definir cómo debemos seguir", indicó.

“Cuando las papas queman muchos eligen mirar desde afuera y tirar piedras”.

Pablo Petrecca,

intendente de Junín

“Diálogo abierto”

"El diálogo está abierto todo el tiempo y, como muestra, hemos firmado más de 400 convenios con diferentes entidades con las que hemos dialogado y lo seguimos haciendo. El compromiso es un acto y no una palabra y lo estamos reflejando en esta convocatoria. Esperamos que todos estos actores sigan en cada una de las mesas, ya que a veces cuando las papas queman, muchos eligen mirar desde afuera y tirar piedras desde otro lugar para no hacerse cargo de discutirlo en una mesa. Ese será mi compromiso desde ahora, como lo fue siempre", afirmó.

En tanto, el secretario de Salud, Carlos Lombardi, afirmó: "La realización de esta mesa sanitaria ampliada es muy importante porque están todos los sectores representados y se los puede escuchar para saber sus necesidades. El año pasado se desconocía lo que era esta pandemia y el virus y entonces hubo necesidad de conformar mesas sanitarias más abocadas al sector de la salud. Hoy, con la información que tenemos, se puede ampliar para llegar a cada sector. Hemos tenido aciertos y errores pero ampliamos la mirada con el solo objetivo de beneficiar a los vecinos de la ciudad. Es muy importante realizar este tipo de tareas con la base de que la información epidemiológica va a estar, como siempre lo estuvo, para que el trabajo sea el mejor posible. Nunca hemos ocultado nada y en ese camino seguiremos trabajando".

Cortocircuitos

Tras el encuentro, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Victoria Muffarotto, afirmó en diálogo con Democracia: “El problema grave de la conformación de esta mesa, mal llamada de salud, radica en que el intendente al final de la reunión sorpresivamente intentó someter a votación (sin aviso previo) sus particulares conclusiones, propuesta que no tuvo eco, ya que evidentemente se trató de una severa manipulación de la situación para evadir responsabilidades que le son propias”.

La concejala afirmó que se intentó aprobar una resolución contraria a cualquier medida restrictiva de los gobiernos nacional y provincial. “Para eso están los canales democráticos y no una votación totalmente ilegal, ya que no había ningún reglamento, además de una clara incompetencia entre el Ejecutivo y el Legislativo”, cuestionó.

Y añadió: “La reunión solo sirvió para la foto y está claro que el intendente ya empezó la campaña electoral”.

“La segunda ola es una realidad, pero hoy estamos mejor preparados con la vacuna que ya llegó al 45% de los que se anotaron para recibirla y eso es una buena noticia. Ahora se tendrán que buscar los consensos para que los contagios no sigan subiendo y que esto no complique la situación en Junín. Le pido a la población que extreme los cuidados sanitarios, que no se junte con mucha gente y que nos respetemos entre todos”, dijo.

Por su parte, el director del Hospital “Abraham Piñeyro” de esta ciudad afirmó: “Le pedimos al intendente que regularice lo antes posible la situación que se vive en las salitas de los barrios. Porque ante la falta de atención, muchos vecinos tienen que trasladarse obligatoriamente al hospital. Es momento de trabajar en conjunto y esperemos que esta vez el intendente comprenda la magnitud de los riesgos”.