Destacan la asistencia a través de préstamos y subsidios por enfermedad

En virtud de una situación extraordinaria que se está viviendo, la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires ha tomado medidas especiales para atender las circunstancias excepcionales que surgieron a partir de la llegada de la COVID-19.

La institución ha otorgado préstamos de emergencia Covid-19, que tienden a paliar la situación de los médicos ante determinadas situaciones en la emergencia y, también, de aquellos que tuvieron una pronunciada baja de ingresos, especialmente en 2020, cuando muchos pacientes dejaron de ir a la consulta.

Al respecto, el doctor Mariano Campenni, presidente del Distrito VI de la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires, con asiento en Junín, al ser consultado por Democracia, dijo que se otorgaron dos líneas de préstamos desde junio de 2020. “Uno es de 100 mil pesos y el otro de 50 mil, que se devolvían con tres meses de gracia, en 12 y 18 cuotas, y se siguen dando. Se dieron aproximadamente 2.400 préstamos, por un total de 207 millones”, apuntó.

Aportes

“Para aliviar un poco la situación catastrófica que generó la pandemia, y que sigue generando pese a haber una leve recuperación de la actividad, se prorrogó el pago del aporte fijo mensual que hacen los médicos, a partir de febrero, marzo y abril de 2020”, explicó el doctor Campenni.

El directivo manifestó que adhirieron a la prórroga prácticamente la mitad del universo de médicos activos, unos 27 mil. “Este aporte que no se efectuó se devuelve en cuotas a partir de marzo de 2021, sin intereses”, dijo.



Vencimientos

“En marzo, abril y mayo de 2020 también se prorrogaron los vencimientos de las obligaciones de los préstamos que tenían los afiliados activos, es decir, las cuotas que tenían que pagar de los préstamos iban a pasar al final del préstamo, sin intereses. Esto es, se prorrogaban y se posponían para el final del préstamo”, señaló el directivo consultado.

Otra de las conductas de la Caja para acompañar a médicos fue un aumento en el haber de los jubilados de 3 mil pesos en septiembre y octubre y 3 mil más en noviembre de 2020. El haber pasó de 41 mil la jubilación con carga de familia a 44 mil en el primer tramo y a 47 mil el segundo tramo, según explicó el médico.

“También se abrió una línea de préstamo para los beneficiarios jubilados y pensionados a partir de noviembre de 75 mil pesos”, acotó.

Covid

De acuerdo a lo expuesto en cuanto a subsidios por enfermedad Covid-19, hasta la fecha la Caja otorgó 8.120 subsidios y hasta el cierre del ejercicio, 7.700, por un total de 400 millones aproximadamente.

El médico destacó que todos los subsidios, todas las prórrogas y los préstamos se generan vía online, sin la necesidad de acercarse el afiliado a alguna de las delegaciones.

“Este año se mantendrá el subsidio por Covid-19, por lo menos hasta mediados de 2021, pero veremos cómo progresa la situación epidemiológica, por si se tiene que sostener hasta fin de año. Se otorgaron un 600 por ciento más de subsidios en relación con el promedio que da la Caja anualmente, que es de 1.100 por enfermedad”, detalló.

“Creo que hemos sido la única caja previsional de la provincia que hizo tanto y lo va a seguir haciendo tanto para los activos como para los beneficiarios”, destacó.

Cabe mencionar que en el Distrito VI hay 3.500 médicos activos afiliados y 500 beneficiarios.



Jubilaciones

Si bien se pensaba que iba a haber más médicos que quisieran jubilarse ante la llegada del coronavirus, la realidad indica que no fue así.

“Pensábamos que se iban a jubilar más, pero no fue así. Los médicos que tienen los años cumplidos, en cuanto al cómputo de edad y de servicio, pensábamos que se iban a jubilar. Son médicos que están bonificados, tienen la edad para jubilarse y los años de servicio correspondientes en la provincia de Buenos Aires pero no se jubilan, dejan de pagar el aporte fijo y únicamente pagan el 5 % de lo que facturen”, explicó el Campenni.

“Hay aproximadamente entre 3.500 y 4.000 médicos que están en esas condiciones, es decir, están bonificados y podrían jubilarse con solo hacer el trámite administrativo, pero no, no ha cambiado eso. Sí aquellos que se contagiaron de Covid-19 han pedido el subsidio por enfermedad”, dijo.

De acuerdo a lo expuesto, los trámites jubilatorios se hacen ciento por ciento online.