Doctor Lusardi: “El rebrote de Covid-19 nos obliga a hacer todo online”

El doctor Jorge Lusardi, presidente del Colegio de Médicos del Distrito VI, mostró su preocupación por el rebrote de contagios por Covid-19, que está obligando a instituciones como la que preside a hacer todo online.

“Pensamos que este año se iba a poder trabajar de otra manera, pero ahora ha llegado un rebrote que nos va a obligar a hacer todo online; ya nosotros no tenemos la potestad de manejar el tema sino que hay que depender de otro, se hace más complicado desde todo punto de vista”, apuntó el especialista.

Respecto a los cursos de capacitación, Lusardi señaló que en 2020 se suspendieron todas las actividades presenciales, salvo aquellas que se pudieron llevar a cabo a través de distintas sociedades.

“Hubo mucha oferta en la red por estas actividades online y también mucho trabajo del personal de salud, con cierto cansancio ante todo lo que estaba sucediendo”, explicó el médico.

Manifestó que en el corriente año comenzaron con los cursos de extensión universitaria, que lleva adelante el Colegio de Médicos juntamente con la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba) y que para médicos se encuentran trabajando en un curso de Emergentología. “Esto es fundamental no solo en estos momentos, sino para el desarrollo normal de nuestra actividad, en Ginecología, Medicina ambulatoria, Cardiología, etc.”, acotó.

Limitaciones

El presidente del Distrito VI del Colegio de Médicos explicó cómo han actuado en pandemia, para seguir con la actividad de la entidad.

“Nosotros no hemos podido llevar a cabo las reuniones del Consejo en forma presencial por las limitaciones que teníamos debido a una resolución del Ministerio de Justicia pero ahora se liberó, inclusive se van a llevar a cabo todos los actos preparativos para las futuras elecciones en los que habrá ratificación de los consejeros que ya fueron electos en su momento, porque se les ha prorrogado un año de mandato”, aclaró.

En cuanto a la actividad interna del Colegio, Lusardi aseguró que siempre se ha dado respuesta.

Más trabajo

“A pesar de la pandemia, la respuesta ha sido la misma de siempre, al contrario hemos trabajado muchísimo más: las especialidades se otorgaron, las certificaciones también, se hizo todo lo referente a matriculación, los sumarios, todo se hizo con una respuesta por Zoom; pero no hemos dejado de trabajar nunca – afirmó el doctor Lusardi-, al contrario, hemos tenido mucho más trabajo que siempre porque ha habido menos gente involucrada en la respuesta, me refiero a los consejeros, por el tema de los cuidados preventivos y demás”.

El entrevistado dijo que el consejo directivo se reunirá el próximo sábado, cuando se trate, ad referéndum de la asamblea ordinaria, todo lo que se pueda: balance 2019-2020, Memoria, las actuaciones en el Consejo Superior, entre otros puntos.

Respecto a los temas candentes de preocupación, sobre el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este día: “Construyendo un mundo más justo y saludable”, el doctor Lusardi expresó que los médicos no tienen otra consigna más que el bien más preciado en la vida: la salud.

“A nivel mundial se ha visto que esta situación de emergencia epidemiológica saca lo mejor, porque todo el equipo de salud se puso el equipo de fajina y no dejó ninguna consulta sin respuesta, a todo nivel, desde lo que sea institucional o entes de salud públicos y privados. Pero que también ha sacado lo peor: la pelea por las vacunas y todas las componendas que hubo en todo el mundo”, advirtió.

El especialista reflexionó que no debe esperarse a que aparezca una pandemia para cambiar algunas cosas, sino que deben hacerse desde antes, en pos de construir un mundo más justo y saludable, como propone la OMS.