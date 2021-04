Las nuevas tecnologías acercaron a los pacientes a los profesionales de la salud

El médico neurólogo Mario Melcon es el director médico de la Unidad de Cirugía Ambulatoria de Famyl y uno de los fundadores de Famyl, una reconocida entidad de medicina prepaga, surgida en 1981.

Ante la pregunta de cómo habían adaptado el servicio que presta la empresa a la nueva realidad que impone la pandemia, el doctor Melcon explicó: “Las directivas sobre el tema Covid emanan de Salud Pública nacional, que es la que indica qué se debe hacer, como también los consejos a la gente, por ejemplo, uso de tapaboca, higiene de manos, ventilación de ambientes, distanciamiento social, etc.” .

“Nosotros nos tuvimos que acomodar en cuanto a qué hacer con la gente, cómo comunicarnos con ella, teniendo en cuenta que Famyl tiene unas 30 oficinas en la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe”, dijo.

“En principio, sufrimos también una baja de demanda de atención por parte de la gente. El año pasado muchísima gente no iba al médico por miedo al contagio, eso se vivió en enfermedades cardiovasculares, que generaron mucha preocupación porque la gente no iba y los números de afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares aumentaron”, recordó.

Manifestó que la forma usada para poder controlar esta situación fue en primer término usar todas las nuevas tecnologías. “WhatsApp se transformó en la herramienta de todos los días, durante todo el día; y empezaron a funcionar las teleconsultas, por pantalla en lugares amplios para que el enfermo pueda moverse, caminar, etc. y el médico puede dictaminar respecto a eso. Las historias clínicas digitales permitieron que los médicos incluidos en el sistema pudieran acceder a la de un paciente y observar los tratamientos que tiene esa persona y demás”, dijo.

“Los cursos de capacitación y congresos se hicieron por Zoom, la pandemia cambió todo un mundo social”, acotó.

Respecto a la respuesta de la gente en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, el médico dijo: “La gente quiere ir al médico, no quiere la teleconsulta, pero la usa porque es una forma de comunicarse con el médico. Sin embargo, no en todas las situaciones se pueden hacer teleconsultas; cuando debe hacerse controles especiales, debe ir al lugar que corresponda”.

A la pregunta de si Famyl tenía cobertura por Covid-19 a sus afiliados internados, el doctor Melcon dijo que sí, como así también las pruebas que se realizan por esta enfermedad.

En un día muy especial como hoy sobre la Salud Pública en nuestro país, con centros asistenciales públicos, la obra social PAMI y demás, el doctor Melcon señaló: “Argentina tiene una situación excepcional, porque la calidad de las entidades públicas es excelente, los hospitales son excelentes, los mejores equipos también están en los hospitales, no solo en las clínicas privadas”.

“En este 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud se refiere a lo que es equidad, calidad, eficiencia y que todos puedan recibir la mejor calidad en medicina. Cada año, la OMS genera un tema para resaltar o que sea relevante, que pueda tratarse a nivel mundial. El año pasado y este año, fue obviamente sobre COVID, la enfermedad, la prevención y la vacuna”, dijo.

Famyl

En diálogo con Democracia, Melcon recordó los orígenes de esta prestigiosa empresa pensada desde fines de la década del 70, la cual hoy está a cargo de su hijo, Carlos Mario Melcon.

Haciendo memoria en el tiempo, en una época en la que todo estaba por hacerse, el entrevistado dijo: “Nos juntamos un grupito de médicos y creamos Famyl con la idea de prestar un servicio de salud de una manera integral con una cuota mensual y accesible. A fines de los 70 había muy poquitas obras sociales y veíamos que muchísima gente no accedía al servicio de salud por razones de dificultades económicas o sociales. Siguiendo un poco lo que otros habían hecho, surgidas en esa década y de importante envergadura, la creamos”.

“En esa época – continuó diciendo- yo venía de Estados Unidos y había visto cómo funcionaba el sistema de ellos, que era muy interesante pero no podía funcionar acá. Los estadounidenses tienen un seguro de salud, organizado por compañías de seguros. Nosotros no somos compañía de seguros, sí entidades privadas, pero no tienen nada que ver”.

“Conocimos a una empresa que ayudaba y entrenaba para organizar sistemas de salud, eran expertos en salud pública y venían de formarse en Estados Unidos. Con ellos dimos los primeros pasos y empezamos a avanzar después solos. Así empieza Famyl, con apoyo externo. Después hubo una explosión de obras sociales y medicina prepaga por todos lados”, manifestó.