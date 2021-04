Meneses cruzó a Juntos por el Cambio: “La mesa de salud nunca funcionó”

Tras el anuncio de intendente Pablo Petrecca de convocar a una mesa de salud ampliada, para hoy (ver página 3), el director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Sebastián Meneses, confirmó que estará presente en el encuentro, pero recordó que en Junín “la mesa de salud nunca funcionó”.

Y ahondó: “Ya lo he dicho en varias oportunidades, cuando se conformó la mesa de salud fui uno de los primeros en aportar, pero al poco tiempo me di cuenta de que el intendente no nos escuchaba. El aporte del intendente en esta pandemia ha sido siempre desde un aspecto negativo. Criticó la cuarentena, criticó la vacuna, no colabora con la campaña de vacunación y en la mesa de salud nunca escuchó a los referentes sanitarios”.

“Como director del hospital voy a estar presente en esta nueva convocatoria y espero que la actitud del intendente sea otra. Si el intendente busca complicidad en nosotros para tomar decisiones arbitrarias, desde ya le digo que no va a contar conmigo”, completó Meneses.

Por su parte, el director ejecutivo de Región Sanitaria III, Dr. Jorge Herce, confirmó que por cuestiones laborales debe cumplir con una reunión pautada en la ciudad de La Plata y que por ese motivo no estará presente en el encuentro de hoy en Junín.

Más allá de su ausencia, Herce recordó que “la Región Sanitaria III siempre aportó a la mesa información epidemiológica e impulsó la necesidad de cumplir con los lineamientos sanitarios del ministerio de Salud de la Provincia, orientados a enfrentar la pandemia”.

“Disminuir los daños”

En representación de la Región Sanitaria III estará su directora asociada, María Lucrecia López, quien de cara al encuentro declaró: “El compromiso que tenemos hoy es evitar o disminuir los daños de la segunda ola. Ese es el desafío que tenemos y me parece bien que todos podamos aportar desde la mesa de salud”.

La necesidad del diálogo

No obstante, recordó: “Los antecedentes que tenemos en cuanto al funcionamiento de esta mesa de salud quizás no sean lo mejores. Se creó como una mesa de diálogo, pero en el funcionamiento resultó ser otra cosa”.

López completó: “Ojalá que en esta oportunidad realmente se establezcan puentes de diálogo, de consenso y de entendimiento. Voy a concurrir con esa ilusión y espero que esta vez el intendente no nos vuelva a defraudar”.