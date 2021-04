Destacan el movimiento turístico que hubo en Junín durante Semana Santa

El presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, Juan Víctor Casella, adelantó a Democracia que durante Semana Santa hubo movimiento turístico en la Ciudad.

“Hubo muy buena ocupación hotelera y el tiempo ayudó. Las cifras las vamos a tener esta semana, ya que se hacen luego del fin de semana largo”, afirmó.

“Han venido turistas y familiares de juninenses desde Córdoba, Gran Buenos Aires, Rosario y Capital Federal”, agregó.

“Además, esto impacta directamente en la gastronomía, ya que salen a comer a los restaurantes de la Ciudad. Creo que ha sido un buen fin de semana”, subrayó.

A nivel nacional

Más de 4,2 millones de turistas y excursionistas viajaron por la Argentina durante el fin de semana largo por la celebración de las Pascuas y gastaron 14.066 millones de pesos en cuatro días, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad precisó que "los visitantes, luego de un año de pandemia, fueron prudentes en sus gastos, eligieron destinos cercanos, menos populares, viajaron en familia o entre amigos de confianza, cumplieron los protocolos y desembolsaron" esa cifra, con "un gasto diario per cápita de 2.000 pesos".

Si se tiene en cuenta a los turistas residentes, se trata de un total de 1,9 millones de personas que recorrieron entre el miércoles y el domingo más de 100 ciudades de la Argentina y dejaron 11.400 millones de pesos en las economías regionales y la Ciudad de Buenos Aires.

"A ellos se le agregaron otros 2,3 millones de excursionistas que decidieron trasladarse a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes o encuentros familiares.

Se estima que gastaron en promedio 1.150 pesos cada uno, sumando un total de $2.666 millones", precisó la CAME.

En ese sentido, añadió: "Así, entre turistas y excursionistas, 4,2 millones de personas recorrieron el país entre el jueves 1 de abril y este domingo 4, generando un impacto económico directo de 14.066 millones de pesos".

La entidad precisó que este fin de semana largo "estuvo cerca de recuperar los valores pre-pandemia", ya que "el último fin de semana santo fue en 2019, con 2,1 millones de turistas y 2,6 millones de excursionistas".

"Excepto la situación sanitaria y económica, fueron muchos los factores que jugaron a favor del turismo de pascuas este año: hubo buen tiempo, la fecha cayó sobre principio de mes, los empresarios del sector se mantuvieron prudentes y flexibles en los precios y también hay que mencionar el temor a que se vuelvan a cerrar las ciudades frente a la segunda ola por Covid-19 y no se pueda viajar luego por varios meses", indicó la CAME.

Según el ministerio de Turismo, hasta el miércoles 31 de marzo se habían realizado 1,2 millones de certificados para viajar en estos días, uno de los requisitos para poder transitar hacia los destinos.

"A diferencia de otras épocas, el argentino se quedó a vacacionar en su país y hubo muy poco turismo internacional por el cierre de fronteras", remarcó la CAME.

Asimismo, explicó que "hacia el lunes 29 de marzo ya se hacía difícil conseguir alojamientos" y agregó que "los centros más elegidos fueron las localidades de la Costa, Córdoba, Iguazú, Salta, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos".