Con menos testeos, se contabilizaron 72 contagios de coronavirus en una semana

Mientras se evidencia una escalada de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y en el país, las cifras en Junín volvieron a mostrarse en baja.

En la última semana, del 29 de marzo al 4 de abril se contabilizaron 72 nuevos contagios mientras que en la anterior se habían registrado 106.

El número de contagiados en la actualidad asciende a 106 y se informó ayer un nuevo fallecimiento. Cabe advertir que se produjeron seis en los últimos siete días y el número de decesos asciende a 227.

En el marco del rebrote, el gobierno bonaerense evalúa nuevas medidas para controlar la suba de contagios y no se descartan nuevas restricciones mientras se continúa con la vacunación en base a las dosis disponibles.

Semana a semana

En la última semana, del 29 de marzo al 4 de abril, se contabilizaron 72 casos, es decir 34 casos menos que la semana anterior (con 106). Según los informes proveídos por la Secretaría de Salud, el día viernes 2 de abril no se realizaron testeos -como ocurre cada domingo, motivo por el que no se brindan informes los lunes.

Cabe destacar que en la semana del 15 al 21 de marzo se registraron 67 casos; entre el 8 y el 14 se habían contabilizado 80; del lunes 1° de marzo y hasta el domingo 7 se habían registrado 97 casos, -39 menos que los siete días previos (del lunes 22 al domingo 28 de febrero, cuando se contabilizaron 136 positivos).

Tras los 401 contagios registrados entre el 11 y el 17 de enero, fueron todas bajas semanales: 305 (18 al 24 de enero); 239 (25 al 31 de enero); 166 (1° al 7 de febrero); 147 (8 al 15 de febrero) y 117 (16 al 23 de febrero).

Reporte diario

En el día de ayer se analizaron 7 muestras en el laboratorio (2 no residentes). De Junín, 1 resultó negativa y 4 positivas. Además, se sumaron 3 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 4 mujeres y 3 hombres. De estos, 4 casos corresponden a contactos estrechos y 3 tienen nexo en estudio.

Actualmente hay 79 casos sospechosos de Junín y 9 no residentes, que corresponden a personas de la localidad de Chacabuco (5), Los Toldos, General Arenales, Leandro N. Alem y Ascensión.

Se registró un nuevo fallecimiento, de una mujer de 70 años y el número total de decesos asciende a 227.

A su vez, son 106 los casos activos en Junín y hay 425 aislados preventivos.

En el día de ayer se sumaron 57 sospechosos de los cuales 5 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Se informó que recibieron el alta 9 personas de nuestra ciudad, y 7 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en nuestra localidad, que se consideran recuperadas.

En el país

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 1.004.976 tras confirmarse 5.306 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó ayer el ministerio de Salud provincial.

Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio bonaerense fallecieron 28.335 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

Paralelamente, se informó que 5.34463.877 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el Covid-19.

Asimismo, se detalló que el sábado se inmunizó a 26.007 personas.

En el mundo

Tanto América Latina como algunos de los países de otros continentes más afectados por la pandemia, como India, volvieron a registrar ayer récord de casos o de muertos diarios, en medio de un contexto global marcado por el aumento de las restricciones y por la incapacidad de las campañas de vacunación de frenar las nuevas olas de contagios.

América latina, es nuevamente una de las regiones más golpeadas por la pandemia con nuevas máximas de contagios y muertes.

Perú registró el sábado su máximo récord de muertos diarios con casi 300, tras lo cual el presidente, Francisco Sagasti, reconoció que el plan de vacunación estaba plagado de problemas e irregularidades y anunció que están preparando uno nuevo.

La situación es similar en Colombia, donde su presidente Iván Duque anunció un toque de queda en algunas zonas. En Chile, en tanto, el ministerio de Salud comunicó que el país registró 7.304 contagios en la víspera, por debajo del umbral de los 8.000 que hubo en los últimos tres días, consignó el diario La Tercera.

México, por su parte, superó la barrera de los 204.000 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia al lamentar 157 nuevas víctimas mortales, además de 1.838 nuevos contagios.

En medio de la cuarta ola los países europeos festejaron unas Pascuas con nuevas restricciones y una ralentización en los planes de vacunación.